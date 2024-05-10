https://ria.ru/20240510/avtobus-1945108042.html

СК завел еще одно дело после падения автобуса с моста в Петербурге

СК завел еще одно дело после падения автобуса с моста в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

СК завел еще одно дело после падения автобуса с моста в Петербурге

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после падения в реку автобуса в Санкт-Петербурге, сообщает Главное... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:50

2024-05-10T14:50

2024-05-10T15:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после падения в реку автобуса в Санкт-Петербурге, сообщает Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу в Telegram-канале.Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек."Следственными органами Главного Следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным следствия, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.В настоящее время следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС работают на месте происшествия.Ранее сообщалось, что ГСУ ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель автобуса доставлен в полицию.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге, санкт-петербург