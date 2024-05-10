СК завел еще одно дело после падения автобуса с моста в Петербурге
Дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, завели после ЧП в Петербурге
© Кадр видео очевидцаАвтобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© Кадр видео очевидца
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после падения в реку автобуса в Санкт-Петербурге, сообщает Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу в Telegram-канале.
Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.
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"Следственными органами Главного Следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
В настоящее время следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что ГСУ ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель автобуса доставлен в полицию.