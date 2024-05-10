https://ria.ru/20240510/avtobus-1945096309.html

Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП с автобусом на Мойке

Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП с автобусом на Мойке - РИА Новости, 10.05.2024

Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП с автобусом на Мойке

Прокуратура Петербурга начала проверку после ДТП с автобусом, упавшим с Поцелуева моста в реку, в салоне которого находилось около 20 человек, сообщает... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:02

2024-05-10T14:02

2024-05-10T14:22

происшествия

санкт-петербург

россия

дтп

падение автобуса с моста в петербурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945095288_0:198:810:654_1920x0_80_0_0_17806e48e07d2be0a0e9677cfddc4544.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Прокуратура Петербурга начала проверку после ДТП с автобусом, упавшим с Поцелуева моста в реку, в салоне которого находилось около 20 человек, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале."Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобуса, упавшего с Поцелуева моста в реку", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды.Отмечается, что прокуратура города проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, дтп, падение автобуса с моста в петербурге