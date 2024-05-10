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Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП с автобусом на Мойке
Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП с автобусом на Мойке - РИА Новости, 10.05.2024
Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП с автобусом на Мойке
Прокуратура Петербурга начала проверку после ДТП с автобусом, упавшим с Поцелуева моста в реку, в салоне которого находилось около 20 человек, сообщает... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:02
2024-05-10T14:02
2024-05-10T14:22
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падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Прокуратура Петербурга начала проверку после ДТП с автобусом, упавшим с Поцелуева моста в реку, в салоне которого находилось около 20 человек, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале."Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобуса, упавшего с Поцелуева моста в реку", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды.Отмечается, что прокуратура города проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, ДТП, Падение автобуса с моста в Петербурге
Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП с автобусом на Мойке
Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП с автобусом, упавшим в Мойку