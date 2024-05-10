Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 10.05.2024 (обновлено: 15:40 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/avariya-1945119149.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:29
2024-05-10T15:40
санкт-петербург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение автобуса с моста в петербурге
александр беглов
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945095288_0:198:810:654_1920x0_80_0_0_17806e48e07d2be0a0e9677cfddc4544.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.Ранее в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек."Глава города поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии", - говорится в сообщении.В настоящее время пострадавшие направлены в медицинские учреждения города.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики "скорой помощи", представители комитета по транспорту и компании-перевозчика. Губернатор Петербурга лично осуществляет координацию работы.
https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945095288_0:122:810:730_1920x0_80_0_0_4c4bb68e5a5b682c9e8a41a7de70f102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с моста в петербурге, александр беглов, россия, гибдд мвд рф
Санкт-Петербург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение автобуса с моста в Петербурге, Александр Беглов, Россия, ГИБДД МВД РФ
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге

Беглов поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Петербурге

© СоцсетиАвтобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© Соцсети
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.
"Глава города поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии", - говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавшие направлены в медицинские учреждения города.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики "скорой помощи", представители комитета по транспорту и компании-перевозчика. Губернатор Петербурга лично осуществляет координацию работы.
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео
Вчера, 14:11
 
Санкт-ПетербургПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Падение автобуса с моста в ПетербургеАлександр БегловРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала