https://ria.ru/20240510/avariya-1945119149.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:29

2024-05-10T15:29

2024-05-10T15:40

санкт-петербург

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

падение автобуса с моста в петербурге

александр беглов

россия

гибдд мвд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.Ранее в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек."Глава города поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии", - говорится в сообщении.В настоящее время пострадавшие направлены в медицинские учреждения города.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики "скорой помощи", представители комитета по транспорту и компании-перевозчика. Губернатор Петербурга лично осуществляет координацию работы.

https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html

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санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с моста в петербурге, александр беглов, россия, гибдд мвд рф