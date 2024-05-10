https://ria.ru/20240510/avariya-1945119149.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:29
2024-05-10T15:29
2024-05-10T15:40
санкт-петербург
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение автобуса с моста в петербурге
александр беглов
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945095288_0:198:810:654_1920x0_80_0_0_17806e48e07d2be0a0e9677cfddc4544.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.Ранее в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек."Глава города поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии", - говорится в сообщении.В настоящее время пострадавшие направлены в медицинские учреждения города.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики "скорой помощи", представители комитета по транспорту и компании-перевозчика. Губернатор Петербурга лично осуществляет координацию работы.
https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945095288_0:122:810:730_1920x0_80_0_0_4c4bb68e5a5b682c9e8a41a7de70f102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с моста в петербурге, александр беглов, россия, гибдд мвд рф
Санкт-Петербург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение автобуса с моста в Петербурге, Александр Беглов, Россия, ГИБДД МВД РФ
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Петербурге
Беглов поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Петербурге