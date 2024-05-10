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СК сообщил о погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
СК сообщил о погибших при падении автобуса с моста в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
СК сообщил о погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после падения в реку автобуса в Санкт-Петербурге, сообщает Главное... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:46
2024-05-10T14:46
2024-05-10T15:01
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после падения в реку автобуса в Санкт-Петербурге, сообщает Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу."Следственными органами Главного Следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным следствия, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
СК сообщил о погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
СК сообщил о погибших и пострадавших при падении автобуса с моста в Петербурге