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СК сообщил о погибших при падении автобуса с моста в Петербурге

СК сообщил о погибших при падении автобуса с моста в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

СК сообщил о погибших при падении автобуса с моста в Петербурге

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после падения в реку автобуса в Санкт-Петербурге, сообщает Главное... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:46

2024-05-10T14:46

2024-05-10T15:01

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после падения в реку автобуса в Санкт-Петербурге, сообщает Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу."Следственными органами Главного Следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным следствия, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге