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Пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге окажут помощь
Пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге окажут помощь - РИА Новости, 10.05.2024
Пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге окажут помощь
Всем пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге будет оказана необходимая помощь, сообщил городской комитет по транспорту. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:35
2024-05-10T14:35
2024-05-10T15:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Всем пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге будет оказана необходимая помощь, сообщил городской комитет по транспорту. "Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.
https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге окажут помощь
Комитет по транспорту: пострадавшим в ДТП с автобусом в Петербурге окажут помощь