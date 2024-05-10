https://ria.ru/20240510/avariya-1945104612.html

Пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге окажут помощь

Пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге окажут помощь - РИА Новости, 10.05.2024

Пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге окажут помощь

Всем пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге будет оказана необходимая помощь, сообщил городской комитет по транспорту. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:35

2024-05-10T14:35

2024-05-10T15:22

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Всем пострадавшим в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге будет оказана необходимая помощь, сообщил городской комитет по транспорту. "Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.

https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html

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происшествия, санкт-петербург, россия