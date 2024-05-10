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АСЕАН не допускает каких-либо выпадов против России, заявил постпред - РИА Новости, 10.05.2024
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06:40 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/asean-1945049403.html
АСЕАН не допускает каких-либо выпадов против России, заявил постпред
АСЕАН не допускает каких-либо выпадов против России, заявил постпред - РИА Новости, 10.05.2024
АСЕАН не допускает каких-либо выпадов против России, заявил постпред
Москва рассчитывает, что страны Юго-Восточной Азии не поддадутся давлению Запада и требованиям тиражировать обвинения против России, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T06:40
2024-05-10T06:40
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что страны Юго-Восточной Азии не поддадутся давлению Запада и требованиям тиражировать обвинения против России, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. "На фоне безудержной антироссийской кампании Запада АСЕАН твердо придерживается взвешенных подходов, не допускает в своих документах каких-либо выпадов в адрес нашей страны", - подчеркнул дипломат, комментируя возможность появления антироссийской риторики в совместных заявлениях предстоящих саммитов АСЕАН. По словам Загайнова, специфика региональной архитектуры АСЕАН такова, что в работе созданных здесь структур участвуют не только страны ЮВА, Россия, Китай и Индия, но и США, а также их союзники. Дипломат подчеркнул, что в 2022 году именно из-за их "безудержного желания закрепить и в заявлениях Восточноазиатского саммита тиражируемые ими повсюду обвинения в адрес России" ни один из итоговых документов согласовать не удалось. В прошлом году страны Запада хотели поступить аналогичным образом и сорвать принятие предложенного индонезийским председательством деполитизированного и ориентированного на развитие практического взаимодействия на площадке ВАС заявления лидеров. Однако координированные усилия АСЕАН, России и Китая не позволили им это сделать. "Вряд ли в этом году западники откажутся от своей деструктивной линии на "украинизацию" асеаноцентричных площадок. Рассчитываем, что АСЕАН под председательством Лаоса при нашем активном участии и поддержке сможет справиться с их давлением", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942448411.html
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в мире, россия, китай, москва, евгений загайнов, экономическое сообщество асеан
В мире, Россия, Китай, Москва, Евгений Загайнов, Экономическое сообщество АСЕАН
АСЕАН не допускает каких-либо выпадов против России, заявил постпред

Загайнов: Россия рассчитывает, что страны ЮВА не поддадутся давлению Запада

© AP Photo / Bullit MarquezФлаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе
Флаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Bullit Marquez
Флаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что страны Юго-Восточной Азии не поддадутся давлению Запада и требованиям тиражировать обвинения против России, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.
"На фоне безудержной антироссийской кампании Запада АСЕАН твердо придерживается взвешенных подходов, не допускает в своих документах каких-либо выпадов в адрес нашей страны", - подчеркнул дипломат, комментируя возможность появления антироссийской риторики в совместных заявлениях предстоящих саммитов АСЕАН.
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По словам Загайнова, специфика региональной архитектуры АСЕАН такова, что в работе созданных здесь структур участвуют не только страны ЮВА, Россия, Китай и Индия, но и США, а также их союзники. Дипломат подчеркнул, что в 2022 году именно из-за их "безудержного желания закрепить и в заявлениях Восточноазиатского саммита тиражируемые ими повсюду обвинения в адрес России" ни один из итоговых документов согласовать не удалось. В прошлом году страны Запада хотели поступить аналогичным образом и сорвать принятие предложенного индонезийским председательством деполитизированного и ориентированного на развитие практического взаимодействия на площадке ВАС заявления лидеров. Однако координированные усилия АСЕАН, России и Китая не позволили им это сделать.
"Вряд ли в этом году западники откажутся от своей деструктивной линии на "украинизацию" асеаноцентричных площадок. Рассчитываем, что АСЕАН под председательством Лаоса при нашем активном участии и поддержке сможет справиться с их давлением", - заключил собеседник агентства.
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Вчера, 06:05
 
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