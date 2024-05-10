https://ria.ru/20240510/asean-1945049403.html

АСЕАН не допускает каких-либо выпадов против России, заявил постпред

АСЕАН не допускает каких-либо выпадов против России, заявил постпред - РИА Новости, 10.05.2024

АСЕАН не допускает каких-либо выпадов против России, заявил постпред

Москва рассчитывает, что страны Юго-Восточной Азии не поддадутся давлению Запада и требованиям тиражировать обвинения против России, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T06:40

2024-05-10T06:40

2024-05-10T06:40

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что страны Юго-Восточной Азии не поддадутся давлению Запада и требованиям тиражировать обвинения против России, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. "На фоне безудержной антироссийской кампании Запада АСЕАН твердо придерживается взвешенных подходов, не допускает в своих документах каких-либо выпадов в адрес нашей страны", - подчеркнул дипломат, комментируя возможность появления антироссийской риторики в совместных заявлениях предстоящих саммитов АСЕАН. По словам Загайнова, специфика региональной архитектуры АСЕАН такова, что в работе созданных здесь структур участвуют не только страны ЮВА, Россия, Китай и Индия, но и США, а также их союзники. Дипломат подчеркнул, что в 2022 году именно из-за их "безудержного желания закрепить и в заявлениях Восточноазиатского саммита тиражируемые ими повсюду обвинения в адрес России" ни один из итоговых документов согласовать не удалось. В прошлом году страны Запада хотели поступить аналогичным образом и сорвать принятие предложенного индонезийским председательством деполитизированного и ориентированного на развитие практического взаимодействия на площадке ВАС заявления лидеров. Однако координированные усилия АСЕАН, России и Китая не позволили им это сделать. "Вряд ли в этом году западники откажутся от своей деструктивной линии на "украинизацию" асеаноцентричных площадок. Рассчитываем, что АСЕАН под председательством Лаоса при нашем активном участии и поддержке сможет справиться с их давлением", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942448411.html

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в мире, россия, китай, москва, евгений загайнов, экономическое сообщество асеан