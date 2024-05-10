https://ria.ru/20240510/asean-1945048580.html
АСЕАН открыта для взаимодействия с Россией, заявил постпред
АСЕАН открыта для взаимодействия с Россией, заявил постпред - РИА Новости, 10.05.2024
АСЕАН открыта для взаимодействия с Россией, заявил постпред
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии открыта для взаимодействия с Россией, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T06:05
2024-05-10T06:05
2024-05-10T06:05
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии открыта для взаимодействия с Россией, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. "В нынешних условиях ассоциация, находясь под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона и его союзников, стремящихся любыми способами изолировать Россию и вытеснить ее на периферию региональных процессов, остается открытой для взаимодействия с нашей страной", - отметил дипломат. По его словам, связи России и АСЕАН "прошли испытания временем", так как исторически РФ выстраивала свои отношения с государствами Юго-Восточной Азии на основе "равноправия и взаимного уважения", никогда не навязывая свою волю партнерам в регионе. "В совместном заявлении по случаю пятилетия стратегического партнерства России и АСЕАН, принятом в 2023 году, прямо отмечается значительный вклад наших отношений в развитие асеановской интеграции", - напомнил Загайнов. В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСАЕН.
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942448411.html
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в мире, россия, юго-восточная азия, сша, евгений загайнов, экономическое сообщество асеан
В мире, Россия, Юго-Восточная Азия, США, Евгений Загайнов, Экономическое сообщество АСЕАН
АСЕАН открыта для взаимодействия с Россией, заявил постпред
Загайнов: АСЕАН хочет сотрудничать с Россией, несмотря на давление США
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии открыта для взаимодействия с Россией, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.
"В нынешних условиях ассоциация, находясь под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона и его союзников, стремящихся любыми способами изолировать Россию и вытеснить ее на периферию региональных процессов, остается открытой для взаимодействия с нашей страной", - отметил дипломат.
По его словам, связи России и АСЕАН "прошли испытания временем", так как исторически РФ выстраивала свои отношения с государствами Юго-Восточной Азии на основе "равноправия и взаимного уважения", никогда не навязывая свою волю партнерам в регионе.
"В совместном заявлении по случаю пятилетия стратегического партнерства России и АСЕАН, принятом в 2023 году, прямо отмечается значительный вклад наших отношений в развитие асеановской интеграции", - напомнил Загайнов.
В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСАЕН.