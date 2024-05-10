https://ria.ru/20240510/asean-1945048580.html

АСЕАН открыта для взаимодействия с Россией, заявил постпред

АСЕАН открыта для взаимодействия с Россией, заявил постпред - РИА Новости, 10.05.2024

АСЕАН открыта для взаимодействия с Россией, заявил постпред

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии открыта для взаимодействия с Россией, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T06:05

2024-05-10T06:05

2024-05-10T06:05

в мире

россия

юго-восточная азия

сша

евгений загайнов

экономическое сообщество асеан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744650209_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_bf382d1c5cdb88d5d93d88edea569417.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии открыта для взаимодействия с Россией, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. "В нынешних условиях ассоциация, находясь под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона и его союзников, стремящихся любыми способами изолировать Россию и вытеснить ее на периферию региональных процессов, остается открытой для взаимодействия с нашей страной", - отметил дипломат. По его словам, связи России и АСЕАН "прошли испытания временем", так как исторически РФ выстраивала свои отношения с государствами Юго-Восточной Азии на основе "равноправия и взаимного уважения", никогда не навязывая свою волю партнерам в регионе. "В совместном заявлении по случаю пятилетия стратегического партнерства России и АСЕАН, принятом в 2023 году, прямо отмечается значительный вклад наших отношений в развитие асеановской интеграции", - напомнил Загайнов. В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСАЕН.

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942448411.html

https://ria.ru/20240510/aziya-1945042563.html

россия

юго-восточная азия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, юго-восточная азия, сша, евгений загайнов, экономическое сообщество асеан