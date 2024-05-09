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Деталь в обращении Зеленского 9 мая вызвала гнев в Сети - РИА Новости, 09.05.2024
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17:05 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/zelenskiy-1944981907.html
Деталь в обращении Зеленского 9 мая вызвала гнев в Сети
Деталь в обращении Зеленского 9 мая вызвала гнев в Сети - РИА Новости, 09.05.2024
Деталь в обращении Зеленского 9 мая вызвала гнев в Сети
Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, который не упомянул в своем обращении 9 мая вклад СССР в победу над фашизмом. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:05
2024-05-09T17:05
в мире
украина
европа
германия
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, который не упомянул в своем обращении 9 мая вклад СССР в победу над фашизмом.Кроме того, глава киевского режима заявил о важности "единения" стран Европы."Ни слова про победу Советского Союза над нацистской Германией. Твой дед, воевавший за Москву, был бы так разочарован из-за того, кем ты стал. То, в борьбе против чего он проливал кровь, воплотилось в тебе", — возмутился читатель."… Говорит актер, который запретил русский язык и русские книги в своей стране. Он также запретил оппозицию", — напомнил другой."Хватит пытаться втянуть остальной мир в свою проигрышную войну", — призвал третий."Значит, Зеленский так и продолжает лгать и разжигать конфликт", — заметил пользователь."Не только Европа, но весь мир. Миру нужен мир. Заключите мир с Россией, чтобы это кровопролитие прекратилось", — заключили в дискуссии.На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.В прошлом году Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944884127.html
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в мире, украина, европа, германия, владимир зеленский
В мире, Украина, Европа, Германия, Владимир Зеленский

Деталь в обращении Зеленского 9 мая вызвала гнев в Сети

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, который не упомянул в своем обращении 9 мая вклад СССР в победу над фашизмом.
Кроме того, глава киевского режима заявил о важности "единения" стран Европы.
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"Ни слова про победу Советского Союза над нацистской Германией. Твой дед, воевавший за Москву, был бы так разочарован из-за того, кем ты стал. То, в борьбе против чего он проливал кровь, воплотилось в тебе", — возмутился читатель.
"… Говорит актер, который запретил русский язык и русские книги в своей стране. Он также запретил оппозицию", — напомнил другой.
"Хватит пытаться втянуть остальной мир в свою проигрышную войну", — призвал третий.
"Значит, Зеленский так и продолжает лгать и разжигать конфликт", — заметил пользователь.
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"Не только Европа, но весь мир. Миру нужен мир. Заключите мир с Россией, чтобы это кровопролитие прекратилось", — заключили в дискуссии.
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
В прошлом году Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая.
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