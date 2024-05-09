https://ria.ru/20240509/zelenskiy-1944981907.html

Деталь в обращении Зеленского 9 мая вызвала гнев в Сети

Деталь в обращении Зеленского 9 мая вызвала гнев в Сети - РИА Новости, 09.05.2024

Деталь в обращении Зеленского 9 мая вызвала гнев в Сети

Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, который не упомянул в своем обращении 9 мая вклад СССР в победу над фашизмом. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:05

2024-05-09T17:05

2024-05-09T17:05

в мире

украина

европа

германия

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, который не упомянул в своем обращении 9 мая вклад СССР в победу над фашизмом.Кроме того, глава киевского режима заявил о важности "единения" стран Европы."Ни слова про победу Советского Союза над нацистской Германией. Твой дед, воевавший за Москву, был бы так разочарован из-за того, кем ты стал. То, в борьбе против чего он проливал кровь, воплотилось в тебе", — возмутился читатель."… Говорит актер, который запретил русский язык и русские книги в своей стране. Он также запретил оппозицию", — напомнил другой."Хватит пытаться втянуть остальной мир в свою проигрышную войну", — призвал третий."Значит, Зеленский так и продолжает лгать и разжигать конфликт", — заметил пользователь."Не только Европа, но весь мир. Миру нужен мир. Заключите мир с Россией, чтобы это кровопролитие прекратилось", — заключили в дискуссии.На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.В прошлом году Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944884127.html

https://ria.ru/20240509/donetsk-1944963929.html

https://ria.ru/20240509/vsu-1944912964.html

украина

европа

германия

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в мире, украина, европа, германия, владимир зеленский