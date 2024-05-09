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В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.05.2024

В Харьковской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Дергачи Харьковской области на Украине, сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:57

2024-05-09T14:57

2024-05-09T14:57

в мире

дергачи

харьковская область

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Дергачи Харьковской области на Украине, сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram-канале. "Ударили по Дергачам. Угроза повторных ударов очень высока", - написал Задоренко. Ранее в четверг воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины, в том числе в Харьковской области, тревога звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

дергачи

харьковская область

украина

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в мире, дергачи, харьковская область, украина