https://ria.ru/20240509/vzryv-1944839419.html

В пригороде Харькова прогремел взрыв, сообщили СМИ

В пригороде Харькова прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2024

В пригороде Харькова прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в пригороде Харькова, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T02:57

2024-05-09T02:57

2024-05-09T03:02

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Харькова, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. "Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в пригороде", — говорится в публикации. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240509/oruzhie-1944836440.html

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в мире, россия, харьков, вооруженные силы украины, украина