https://ria.ru/20240509/vybory-1944867736.html

Оппозиция побеждает на выборах президента и парламента Северной Македонии

Оппозиция побеждает на выборах президента и парламента Северной Македонии - РИА Новости, 09.05.2024

Оппозиция побеждает на выборах президента и парламента Северной Македонии

Кандидаты оппозиционной правоцентристской партии ВМРО-ДПМНЕ побеждают на выборах президента и парламента Северной Македонии, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:26

2024-05-09T09:26

2024-05-09T09:26

в мире

северная македония

скопье

косово

стево пендаровски

нато

демократическая партия за македонское национальное единство

евросоюз

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БЕЛГРАД, 9 мая — РИА Новости. Кандидаты оппозиционной правоцентристской партии ВМРО-ДПМНЕ побеждают на выборах президента и парламента Северной Македонии, свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии (ГИК) по результатам подсчета более 99% голосов. Данные на официальном сайте избиркома по результатам обработки 99,82% голосов на выборах президента показывают, что кандидат крупнейшей оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство) Гордана Силяновска-Давкова получает 65,14% голосов. Она уже провозгласила победу на выборах и пообещала быть президентом всех граждан, всех этнических групп и партийных определений, отметив, что ее "двери будут открыты для всех". Действующий президент Стево Пендаровски, близкий правящей в настоящее время партии СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) набирает лишь 29,25%. Он ранее признал свое поражение, как и глава правящего СДСМ экс-премьер Димитар Ковачевски. На проходивших одновременно с президентскими парламентских выборах обработаны 99,27% голосов избирателей. Лидирует с 43,23% коалиция вокруг ВМРО-ДПМНЕ "Твоя Македония", а правящий СДСМ отстает с 15,36%. Ожидаемо высокий результат у блока "Европейский фронт" во главе с крупнейшей партией македонских албанцев Демократический союз за интеграцию (ДУИ) - 13,78%. Оппозицию со стороны албанцев представляет коалиция VLEN, получающая 10,72% поддержки. Партия "Левица" заслужила 6,75% голосов. Барьер в 5% также удалось преодолеть ЗНАМ – "За нашу Македонию" с 5,57%, остальные 11 блоков и движений не проходят в Собрание. При имеющихся разногласиях как правящая ныне партия, так и оппозиция выступают за вступление в ЕС и членство в НАТО. В 2008 году, когда ВМРО-ДПМНЕ правила Македонией в коалиции с ДУИ, Скопье признало независимость Косово от Сербии и подало заявку на вступление в НАТО. Правящая СДСМ и президент Пендаровски полностью с начала СВО поддерживали антироссийскую политику правительства. Волеизъявление проходило в спокойной атмосфере с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на около 3,5 тысячи участках на территории Северной Македонии. По ряду технических причин правом голоса на президентских выборах обладают 1 814 317, а на парламентских - 1 815 350 человек. Президент республики избирается сроком на пять лет, выполняет в основном представительские функции, а внешнюю и внутреннюю политику определяет правительство во главе с премьер-министром, которое поддерживает правящее большинство в парламенте. Всего на 120 мест в Собрании претендовали кандидаты от 17 партий и блоков. Важную роль при формировании парламентского большинства сыграет поддержка избирателей из числа этнических албанцев, которых в стране около 25%.

https://ria.ru/20240509/silyanovska-davkova-1944095200.html

https://ria.ru/20240424/severnaya_makedoniya-1941477939.html

https://ria.ru/20240508/vybory-1944089322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северная македония, скопье, косово, стево пендаровски, нато, демократическая партия за македонское национальное единство, евросоюз