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В Исландии закончилось извержение вулкана, начавшееся в марте - РИА Новости, 09.05.2024
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17:41 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/vulkan-1944989411.html
В Исландии закончилось извержение вулкана, начавшееся в марте
В Исландии закончилось извержение вулкана, начавшееся в марте - РИА Новости, 09.05.2024
В Исландии закончилось извержение вулкана, начавшееся в марте
Извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес на юго-западе страны, начавшееся в марте, закончилось, сообщает издание Iceland Monitor со ссылкой на... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:41
2024-05-09T17:41
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исландия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес на юго-западе страны, начавшееся в марте, закончилось, сообщает издание Iceland Monitor со ссылкой на метеорологическую службу страны. "Эксперты из департамента гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации управляли беспилотниками над местом извержения на горе Сундхнукур прошлой ночью (по местному времени - ред.) - в кратере не было никакой активности. Вулканическая активность снижалась вчера, а прошлой ночью из кратера не было видно никаких брызг лавы. Это вулканическое извержение, которой длилось почти 54 дня, таким образом, завершилось", — цитирует издание текст заявления метеослужбы. При этом ведомство указывает, что накопление магмы под вулканической системой Свартсенги продолжается, и есть вероятность, что магма вскоре потечет обратно к ряду кратеров Сундхнукагигар. В марте сообщалось, что извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии, власти эвакуировали жителей города Гриндавик. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы. Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова.
https://ria.ru/20240115/islandiya-1921335315.html
https://ria.ru/20240324/shinfa-metema-1935018382.html
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в мире, исландия, западная европа, геология
В мире, Исландия, Западная Европа, геология
В Исландии закончилось извержение вулкана, начавшееся в марте

Начавшееся в марте извержение вулкана на полуострове Рейкьянес завершилось

© AP Photo / Marco Di MarcoИзвержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Marco Di Marco
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес на юго-западе страны, начавшееся в марте, закончилось, сообщает издание Iceland Monitor со ссылкой на метеорологическую службу страны.
"Эксперты из департамента гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации управляли беспилотниками над местом извержения на горе Сундхнукур прошлой ночью (по местному времени - ред.) - в кратере не было никакой активности. Вулканическая активность снижалась вчера, а прошлой ночью из кратера не было видно никаких брызг лавы. Это вулканическое извержение, которой длилось почти 54 дня, таким образом, завершилось", — цитирует издание текст заявления метеослужбы.
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При этом ведомство указывает, что накопление магмы под вулканической системой Свартсенги продолжается, и есть вероятность, что магма вскоре потечет обратно к ряду кратеров Сундхнукагигар.
В марте сообщалось, что извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии, власти эвакуировали жителей города Гриндавик.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова.
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