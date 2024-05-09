https://ria.ru/20240509/vsu-1944955901.html

Это позор. Стало известно об отказе ВСУ выполнять приказ американцев

Это позор. Стало известно об отказе ВСУ выполнять приказ американцев - РИА Новости, 09.05.2024

Это позор. Стало известно об отказе ВСУ выполнять приказ американцев

Украинская бригада отказывается следовать поручению Соединенных Штатов отвести такни Abrams с передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:15

2024-05-09T15:15

2024-05-09T15:15

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинская бригада отказывается следовать поручению Соединенных Штатов отвести такни Abrams с передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В западных СМИ широко распространилось сообщение о том, что было принято решение отвести американские танки Abrams с линии фронта, поскольку они были слишком уязвимы для российских атак, что позорило Соединенные Штаты. Военное подразделение, которое эксплуатирует эти танки, украинская 47-я механизированная бригада, очевидно, публично выступила против этого, они отказываются", — отметил он.По словам эксперта, если бы подразделение пошло на такой шаг, то оно просто осталось бы без танков. В результате реальность такова, что за последние пару дней появилось множество снимков ликвидированных Abrams, пояснил он."Есть также много фотографий уничтоженных боевых машин пехоты Bradley, так что уничтожение артиллерийского арсенала Украины и ее бронетанкового арсенала продолжается", — резюмировал Меркурис.В субботу в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы уничтожили танк США Abrams в зоне СВО попаданием управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", который наводится по лучу лазера.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне ранее 26 апреля сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.Как признавали американские СМИ, на Украине за два последних месяца уже вывели из строя по меньше мере пять танков Abrams. Кроме того, российские бойцы подбили десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.

https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944428058.html

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в мире, украина, россия, сша, технологии, максим бужанский, министерство обороны сша, верховная рада украины