https://ria.ru/20240509/vsu-1944912964.html

Ворвутся. В Киеве сделали пугающее заявление о Донбассе

Ворвутся. В Киеве сделали пугающее заявление о Донбассе - РИА Новости, 09.05.2024

Ворвутся. В Киеве сделали пугающее заявление о Донбассе

В случае освобождения Донбасса российская армия получит доступ к ключевым регионам Украины, заявил глава администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:24

2024-05-09T12:24

2024-05-09T12:24

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В случае освобождения Донбасса российская армия получит доступ к ключевым регионам Украины, заявил глава администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики Вадим Филашкин, его цитирует Sky News."Российские войска ворвутся в сердце Украины, если им удастся взять прифронтовой город Часов Яр и другие районы Донбасса", — приводит издание слова Филашкина.Глава администрации считает, что в этом случае российские войска продолжат продвижение в центральные районы Украины.Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Очеретино в ДНР. Этот маневр стратегически важен, он позволит разрезать оборону ВСУ и даст возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Итальянская газета IL Fatto Quotidiano, в свою очередь, отмечала, что прорыв в этом районе может спровоцировать эффект домино и обрушить украинскую оборону.

https://ria.ru/20240509/vsu-1944896791.html

https://ria.ru/20240508/ssha-1944616712.html

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донбасс

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в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, алексей журавлев , вооруженные силы украины, госдума рф