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Ворвутся. В Киеве сделали пугающее заявление о Донбассе - РИА Новости, 09.05.2024
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12:24 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/vsu-1944912964.html
Ворвутся. В Киеве сделали пугающее заявление о Донбассе
Ворвутся. В Киеве сделали пугающее заявление о Донбассе - РИА Новости, 09.05.2024
Ворвутся. В Киеве сделали пугающее заявление о Донбассе
В случае освобождения Донбасса российская армия получит доступ к ключевым регионам Украины, заявил глава администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:24
2024-05-09T12:24
в мире
украина
донбасс
донецкая народная республика
алексей журавлев
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В случае освобождения Донбасса российская армия получит доступ к ключевым регионам Украины, заявил глава администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики Вадим Филашкин, его цитирует Sky News."Российские войска ворвутся в сердце Украины, если им удастся взять прифронтовой город Часов Яр и другие районы Донбасса", — приводит издание слова Филашкина.Глава администрации считает, что в этом случае российские войска продолжат продвижение в центральные районы Украины.Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Очеретино в ДНР. Этот маневр стратегически важен, он позволит разрезать оборону ВСУ и даст возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Итальянская газета IL Fatto Quotidiano, в свою очередь, отмечала, что прорыв в этом районе может спровоцировать эффект домино и обрушить украинскую оборону.
https://ria.ru/20240509/vsu-1944896791.html
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украина
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в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, алексей журавлев , вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Ворвутся. В Киеве сделали пугающее заявление о Донбассе

Филашкин: ВС РФ прорвутся в сердце Украины после взятия Часова Яра

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" ведет боевую стрельбу на полигоне "Шиханы" 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 Тосочка ведет боевую стрельбу на полигоне Шиханы 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" ведет боевую стрельбу на полигоне "Шиханы" 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В случае освобождения Донбасса российская армия получит доступ к ключевым регионам Украины, заявил глава администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики Вадим Филашкин, его цитирует Sky News.
"Российские войска ворвутся в сердце Украины, если им удастся взять прифронтовой город Часов Яр и другие районы Донбасса", — приводит издание слова Филашкина.
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Вчера, 11:28
Глава администрации считает, что в этом случае российские войска продолжат продвижение в центральные районы Украины.
Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Очеретино в ДНР. Этот маневр стратегически важен, он позволит разрезать оборону ВСУ и даст возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Итальянская газета IL Fatto Quotidiano, в свою очередь, отмечала, что прорыв в этом районе может спровоцировать эффект домино и обрушить украинскую оборону.
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