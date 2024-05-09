https://ria.ru/20240509/vsu-1944896791.html

Харьков и Донбасс. Командир ВСУ сделал страшное признание

Харьков и Донбасс. Командир ВСУ сделал страшное признание - РИА Новости, 09.05.2024

Харьков и Донбасс. Командир ВСУ сделал страшное признание

Сейчас на фронте складывается самая угрожающая ситуация с начала конфликта, признался заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, его слова... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:28

2024-05-09T11:28

2024-05-09T11:48

в мире

харьков

донбасс

юг

алексей журавлев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941874604_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2f03fc8378cd0b970db1b289d23ebe8.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сейчас на фронте складывается самая угрожающая ситуация с начала конфликта, признался заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, его слова приводит Страна.ua."Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они (российские войска — Прим. Ред.) готовятся", – сказал он.Военный добавил, что российская армия постоянно совершенствуется, и пока ВСУ буксовали и затягивали новую мобилизацию, россияне готовились к крупному наступлению.Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Очеретино в ДНР. Этот маневр стратегически важен, он позволит разрезать оборону ВСУ и даст возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Итальянская газета IL Fatto Quotidiano, в свою очередь, отмечала, что прорыв прорыв в этом районе может спровоцировать эффект домино и обрушить украинскую оборону.

https://ria.ru/20240508/ssha-1944616712.html

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1944037019.html

харьков

донбасс

юг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, донбасс, юг, алексей журавлев , вооруженные силы украины