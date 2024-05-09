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Харьков и Донбасс. Командир ВСУ сделал страшное признание - РИА Новости, 09.05.2024
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11:28 09.05.2024 (обновлено: 11:48 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/vsu-1944896791.html
Харьков и Донбасс. Командир ВСУ сделал страшное признание
Харьков и Донбасс. Командир ВСУ сделал страшное признание - РИА Новости, 09.05.2024
Харьков и Донбасс. Командир ВСУ сделал страшное признание
Сейчас на фронте складывается самая угрожающая ситуация с начала конфликта, признался заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, его слова... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:28
2024-05-09T11:48
в мире
харьков
донбасс
юг
алексей журавлев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сейчас на фронте складывается самая угрожающая ситуация с начала конфликта, признался заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, его слова приводит Страна.ua."Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они (российские войска — Прим. Ред.) готовятся", – сказал он.Военный добавил, что российская армия постоянно совершенствуется, и пока ВСУ буксовали и затягивали новую мобилизацию, россияне готовились к крупному наступлению.Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Очеретино в ДНР. Этот маневр стратегически важен, он позволит разрезать оборону ВСУ и даст возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Итальянская газета IL Fatto Quotidiano, в свою очередь, отмечала, что прорыв прорыв в этом районе может спровоцировать эффект домино и обрушить украинскую оборону.
https://ria.ru/20240508/ssha-1944616712.html
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в мире, харьков, донбасс, юг, алексей журавлев , вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Донбасс, Юг, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины
Харьков и Донбасс. Командир ВСУ сделал страшное признание

Командир бригады ВСУ назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала СВО

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сейчас на фронте складывается самая угрожающая ситуация с начала конфликта, признался заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, его слова приводит Страна.ua.
"Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они (российские войска — Прим. Ред.) готовятся", – сказал он.
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Военный добавил, что российская армия постоянно совершенствуется, и пока ВСУ буксовали и затягивали новую мобилизацию, россияне готовились к крупному наступлению.
Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Очеретино в ДНР. Этот маневр стратегически важен, он позволит разрезать оборону ВСУ и даст возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Итальянская газета IL Fatto Quotidiano, в свою очередь, отмечала, что прорыв прорыв в этом районе может спровоцировать эффект домино и обрушить украинскую оборону.
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В миреХарьковДонбассЮгАлексей ЖуравлевВооруженные силы Украины
 
 
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