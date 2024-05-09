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Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.05.2024
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15:12 09.05.2024 (обновлено: 15:22 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/voyna-1944954780.html
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.05.2024
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле
Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту канала "Рен ТВ". РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:12
2024-05-09T15:22
россия
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
дмитрий песков
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту канала "Рен ТВ"."Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать", - сказал он.Он отметил, что только Россия транслирует парад Победы в прямом эфире."Они (Запад - ред.) не транслируют, они показывают это в новостном плане. В прямом эфире никто не транслирует парад. В прямом эфире мы его транслирует и будем дальше его все время транслировать", - сказал он.
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россия, в мире, вторая мировая война (1939-1945), дмитрий песков, день победы — 2024
Россия, В мире, Вторая мировая война (1939-1945), Дмитрий Песков, День Победы — 2024
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле

Песков: Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту канала "Рен ТВ".
«
"Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать", - сказал он.
Он отметил, что только Россия транслирует парад Победы в прямом эфире.
"Они (Запад - ред.) не транслируют, они показывают это в новостном плане. В прямом эфире никто не транслирует парад. В прямом эфире мы его транслирует и будем дальше его все время транслировать", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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РоссияВ миреВторая мировая война (1939-1945)Дмитрий ПесковДень Победы — 2024
 
 
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