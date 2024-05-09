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Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.05.2024
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле
Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту канала "Рен ТВ". РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:12
2024-05-09T15:12
2024-05-09T15:22
россия
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
дмитрий песков
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту канала "Рен ТВ"."Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать", - сказал он.Он отметил, что только Россия транслирует парад Победы в прямом эфире."Они (Запад - ред.) не транслируют, они показывают это в новостном плане. В прямом эфире никто не транслирует парад. В прямом эфире мы его транслирует и будем дальше его все время транслировать", - сказал он.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, вторая мировая война (1939-1945), дмитрий песков, день победы — 2024
Россия, В мире, Вторая мировая война (1939-1945), Дмитрий Песков, День Победы — 2024
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле
Песков: Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне