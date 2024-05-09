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Володин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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07:32 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/volodin-1944852073.html
Володин поздравил россиян с Днем Победы
Володин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Володин поздравил россиян с Днем Победы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днём Победы и подчеркнул необходимость сохранить для будущих поколений правду о... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T07:32
2024-05-09T07:32
общество
вячеслав володин
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днём Победы и подчеркнул необходимость сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне. "Поздравляю вас со священным праздником – Днём Победы. Для нашей страны этот день особый. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи... Нам необходимо сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне", - написал он. Спикер Госдумы добавил, что ценой 27 миллионов жизней отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли мир от фашизма. "Мы гордимся героизмом и стойкостью наших солдат, офицеров, тружеников тыла. Память об их подвиге важна для всех нас... В самое трудное время люди объединились, встав плечом к плечу на защиту родной земли, своей Родины", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240509/matvienko-1944832750.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), день победы, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, Россия
Володин поздравил россиян с Днем Победы

Спикер Госдумы Володин призвал сохранить для будущих поколений правду о ВОВ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днём Победы и подчеркнул необходимость сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне.
"Поздравляю вас со священным праздником – Днём Победы. Для нашей страны этот день особый. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи... Нам необходимо сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне", - написал он.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала хранить правду о Великой Отечественной войне
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Спикер Госдумы добавил, что ценой 27 миллионов жизней отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли мир от фашизма.
"Мы гордимся героизмом и стойкостью наших солдат, офицеров, тружеников тыла. Память об их подвиге важна для всех нас... В самое трудное время люди объединились, встав плечом к плечу на защиту родной земли, своей Родины", - подчеркнул он.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФВеликая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыРоссия
 
 
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