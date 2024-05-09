https://ria.ru/20240509/volodin-1944852073.html

Володин поздравил россиян с Днем Победы

Володин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Володин поздравил россиян с Днем Победы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днём Победы и подчеркнул необходимость сохранить для будущих поколений правду о... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:32

2024-05-09T07:32

2024-05-09T07:32

общество

вячеслав володин

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днём Победы и подчеркнул необходимость сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне. "Поздравляю вас со священным праздником – Днём Победы. Для нашей страны этот день особый. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи... Нам необходимо сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне", - написал он. Спикер Госдумы добавил, что ценой 27 миллионов жизней отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли мир от фашизма. "Мы гордимся героизмом и стойкостью наших солдат, офицеров, тружеников тыла. Память об их подвиге важна для всех нас... В самое трудное время люди объединились, встав плечом к плечу на защиту родной земли, своей Родины", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240509/matvienko-1944832750.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), день победы, россия