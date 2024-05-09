https://ria.ru/20240509/veter-1944853630.html

В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы

В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы - РИА Новости, 09.05.2024

В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы

Усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 метров в секунду ожидается в ближайшие два часа и до окончания четверга в Москве, сообщает столичный главк МЧС... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:53

2024-05-09T07:53

2024-05-09T07:53

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 метров в секунду ожидается в ближайшие два часа и до окончания четверга в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца дня девятого мая местами в городе Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных манёвров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240509/parad-1944852421.html

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)