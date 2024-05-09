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В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы - РИА Новости, 09.05.2024
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07:53 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/veter-1944853630.html
В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы
В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы - РИА Новости, 09.05.2024
В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы
Усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 метров в секунду ожидается в ближайшие два часа и до окончания четверга в Москве, сообщает столичный главк МЧС... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T07:53
2024-05-09T07:53
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 метров в секунду ожидается в ближайшие два часа и до окончания четверга в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца дня девятого мая местами в городе Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных манёвров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в ближайшие два часа

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 метров в секунду ожидается в ближайшие два часа и до окончания четверга в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца дня девятого мая местами в городе Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных манёвров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
 
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