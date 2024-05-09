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"Мы все умрем": в США набросились на генерала из-за слов о России - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/umrem-1944964241.html
"Мы все умрем": в США набросились на генерала из-за слов о России
"Мы все умрем": в США набросились на генерала из-за слов о России - РИА Новости, 09.05.2024
"Мы все умрем": в США набросились на генерала из-за слов о России
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X бывшего командующего американской армией в Европе генерала Бена Ходжеса из-за слов об учениях... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:55
2024-05-09T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
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бен ходжес
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X бывшего командующего американской армией в Европе генерала Бена Ходжеса из-за слов об учениях ядерных сил России.Ранее Ходжес написал, что Москва якобы угрожает Западу ядерным ударом, рассчитывая на острую реакцию стран НАТО."Для генерала ты довольно глуп. Россия установила красную линию — никакого вмешательства НАТО на Украину &lt;…&gt;. Россия сообщает Франции и Великобритании, что, если они пойдут вперед, Россия ответит ударами по целям за пределами Украины. Это приведет к использованию статьи 5 (устава НАТО. — Прим. ред.)", — считает Риттер.По мнению аналитика, в этом случает НАТО будет вынуждена атаковать стратегические цели в России, что вызовет ее ответный удар ядерным оружием по странам альянса.&quot;Какой этап этой эскалации вы не понимаете? Россия не блефует. Вы действительно хотите покончить жизнь самоубийством из-за Украины? Потому что после того, как Россия нанесет ядерный удар по НАТО, начнется всеобщая ядерная война. И мы все будем мертвы&quot;, — заявил Риттер.На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей. В марте он также заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
https://ria.ru/20240509/makron-1944844989.html
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в мире, сша, украина, россия, бен ходжес, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Бен Ходжес, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Мы все умрем": в США набросились на генерала из-за слов о России

Риттер раскритиковал генерала Ходжеса после слов о ядерном оружии России

© AP Photo / Lee Jin-manВоеннослужащие химического батальона армии США
Военнослужащие химического батальона армии США - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Военнослужащие химического батальона армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X бывшего командующего американской армией в Европе генерала Бена Ходжеса из-за слов об учениях ядерных сил России.
Ранее Ходжес написал, что Москва якобы угрожает Западу ядерным ударом, рассчитывая на острую реакцию стран НАТО.
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"Для генерала ты довольно глуп. Россия установила красную линию — никакого вмешательства НАТО на Украину <…>. Россия сообщает Франции и Великобритании, что, если они пойдут вперед, Россия ответит ударами по целям за пределами Украины. Это приведет к использованию статьи 5 (устава НАТО. — Прим. ред.)", — считает Риттер.
По мнению аналитика, в этом случает НАТО будет вынуждена атаковать стратегические цели в России, что вызовет ее ответный удар ядерным оружием по странам альянса.
«

"Какой этап этой эскалации вы не понимаете? Россия не блефует. Вы действительно хотите покончить жизнь самоубийством из-за Украины? Потому что после того, как Россия нанесет ядерный удар по НАТО, начнется всеобщая ядерная война. И мы все будем мертвы", — заявил Риттер.

На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
В марте он также заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияБен ХоджесНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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