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Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения на Украине - РИА Новости, 09.05.2024
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17:38 09.05.2024 (обновлено: 17:46 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ukraine-1944989139.html
Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения на Украине
Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения на Украине - РИА Новости, 09.05.2024
Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения на Украине
Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:38
2024-05-09T17:46
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады.Днем ранее парламент Украины поддержал продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней.Согласно данным в карточках законопроектов о продлении мобилизации и военного положения на Украине, размещенных на сайте Верховной рады, документы были подписаны Зеленским в четверг, 9 мая.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.
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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения на Украине

Зеленский подписал проекты о продлении мобилизации и военном положении

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады.
Днем ранее парламент Украины поддержал продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней.
Согласно данным в карточках законопроектов о продлении мобилизации и военного положения на Украине, размещенных на сайте Верховной рады, документы были подписаны Зеленским в четверг, 9 мая.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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