https://ria.ru/20240509/ukraine-1944989139.html

Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения на Украине

Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения на Украине - РИА Новости, 09.05.2024

Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения на Украине

Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:38

2024-05-09T17:38

2024-05-09T17:46

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владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады.Днем ранее парламент Украины поддержал продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней.Согласно данным в карточках законопроектов о продлении мобилизации и военного положения на Украине, размещенных на сайте Верховной рады, документы были подписаны Зеленским в четверг, 9 мая.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины