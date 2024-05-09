https://ria.ru/20240509/ukraina-1945003175.html

СМИ: по телевидению Украины из-за атаки хакеров шел парад в Москве

СМИ: по телевидению Украины из-за атаки хакеров шел парад в Москве - РИА Новости, 09.05.2024

СМИ: по телевидению Украины из-за атаки хакеров шел парад в Москве

На Украине в результате атаки якобы российских хакеров было остановлено вещание ряда телеканалов на спутнике Astra, во время эфира которых для телезрителей... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:04

2024-05-09T19:04

2024-05-09T19:04

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Украине в результате атаки якобы российских хакеров было остановлено вещание ряда телеканалов на спутнике Astra, во время эфира которых для телезрителей запустили трансляцию парада на Красной площади в Москве, сообщил украинский телеканал "Прямой". Ранее российские хакеры взломали украинские сайты, главным образом - интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений, и разместили там поздравление с 9 мая - Днем Победы, а также цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов, сообщал один из участников хакерской группы "Килобайт V". "Сегодня под атакой российских хакеров оказался и телеканал "Прямой". Некоторое время вместо прямого эфира из нашей студии в Киеве часть зрителей, которая смотрела нас по спутнику, видела парад на Красной площади в Москве", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Отмечается, что это была хакерская атака на спутник Astra. Оператор спутника, как утверждает телеканал, принял решение его отключить до устранения проблем. На сопровождающем публикацию видео, женщина, переключая телеканалы, сообщила, что помимо "Прямого" парад показали также телеканалы "Киев" и Еspreso.

https://ria.ru/20240509/latviya-1944955601.html

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