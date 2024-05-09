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Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 09.05.2024 (обновлено: 20:41 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ukraina-1944989234.html
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО - РИА Новости, 09.05.2024
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:38
2024-05-09T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
польша
дональд туск
россия
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ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО."НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", — сказал он журналистам.При этом премьер не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала заявление польского политика подтверждением гибридной войны против России. На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Накануне итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
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в мире, украина, нато, польша, дональд туск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Польша, Дональд Туск, Россия
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

Премьер-министр Польши Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

© AFP 2024 / JONATHAN NACKSTRANDНорвежские инструкторы во время учений с украинскими солдатами
Норвежские инструкторы во время учений с украинскими солдатами - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AFP 2024 / JONATHAN NACKSTRAND
Норвежские инструкторы во время учений с украинскими солдатами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО.
"НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", — сказал он журналистам.
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При этом премьер не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала заявление польского политика подтверждением гибридной войны против России.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
Накануне итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
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