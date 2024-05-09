https://ria.ru/20240509/ukraina-1944989234.html

Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО - РИА Новости, 09.05.2024

Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:38

2024-05-09T17:38

2024-05-09T20:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

польша

дональд туск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944989736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6744d63ac6379111d53f1fe98af63424.jpg

ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО."НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", — сказал он журналистам.При этом премьер не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала заявление польского политика подтверждением гибридной войны против России. На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Накануне итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

https://ria.ru/20240508/reshenie-1944571260.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, польша, дональд туск, россия