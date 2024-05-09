https://ria.ru/20240509/ukraina-1944848908.html

В Госдуме заявили, что Украина потеряла кадровую армию

В Госдуме заявили, что Украина потеряла кадровую армию - РИА Новости, 09.05.2024

В Госдуме заявили, что Украина потеряла кадровую армию

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украина потеряла свою кадровую армию, которая теперь состоит в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T06:40

2024-05-09T06:40

2024-05-09T07:12

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

михаил шеремет

дмитрий песков

украина

госдума рф

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украина потеряла свою кадровую армию, которая теперь состоит в основном из мобилизованных и наемников, отсюда и стремление привлечь иностранные войска. Ранее на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает чрезвычайно вызывающей провокацией появление подобной петиции. "Сегодня с уверенностью можно говорить, что существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена. Сегодня она укомплектована в основном из несчастных насильно мобилизованных людей и наемников. Отсюда и маниакальное желание режима Зеленского пригласить на Украину западных интервентов, чтобы с помощью их штыков удержаться у власти", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, к украинцам постепенно приходит озарение, поэтому желающих умирать за режим Зеленского становится все меньше.

https://ria.ru/20240509/oruzhie-1944836440.html

https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944820747.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, михаил шеремет, дмитрий песков, украина, госдума рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия