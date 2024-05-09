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В Госдуме заявили, что Украина потеряла кадровую армию
В Госдуме заявили, что Украина потеряла кадровую армию - РИА Новости, 09.05.2024
В Госдуме заявили, что Украина потеряла кадровую армию
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украина потеряла свою кадровую армию, которая теперь состоит в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:40
2024-05-09T06:40
2024-05-09T07:12
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владимир зеленский
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украина потеряла свою кадровую армию, которая теперь состоит в основном из мобилизованных и наемников, отсюда и стремление привлечь иностранные войска. Ранее на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает чрезвычайно вызывающей провокацией появление подобной петиции. "Сегодня с уверенностью можно говорить, что существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена. Сегодня она укомплектована в основном из несчастных насильно мобилизованных людей и наемников. Отсюда и маниакальное желание режима Зеленского пригласить на Украину западных интервентов, чтобы с помощью их штыков удержаться у власти", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, к украинцам постепенно приходит озарение, поэтому желающих умирать за режим Зеленского становится все меньше.
https://ria.ru/20240509/oruzhie-1944836440.html
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владимир зеленский, михаил шеремет, дмитрий песков, украина, госдума рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Дмитрий Песков, Украина, Госдума РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
В Госдуме заявили, что Украина потеряла кадровую армию
Шеремет: армия Украины теперь состоит в основном из мобилизованных и наемников