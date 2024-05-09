https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944904595.html

Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия

Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия - РИА Новости, 09.05.2024

Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:54

2024-05-09T11:54

2024-05-09T11:55

безопасность

россия

владимир путин

южный военный округ

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа. "Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

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россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, южный военный округ