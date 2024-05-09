https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944904595.html
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия - РИА Новости, 09.05.2024
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:54
2024-05-09T11:54
2024-05-09T11:55
безопасность
россия
владимир путин
южный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49f10f91ca144f5ae15bd46ba5bb5949.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа. "Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
https://ria.ru/20240506/minoborony-1944066539.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec5ce2cb55f4a627e6fbf8a96690b768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, южный военный округ
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Южный военный округ
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия
Путин назвал учения по отработке применения ядерного оружия плановой работой
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.
"Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.