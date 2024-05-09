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Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия - РИА Новости, 09.05.2024
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11:54 09.05.2024 (обновлено: 11:55 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ucheniya-1944904595.html
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия - РИА Новости, 09.05.2024
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:54
2024-05-09T11:55
безопасность
россия
владимир путин
южный военный округ
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа. "Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
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безопасность, россия, владимир путин, южный военный округ
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Южный военный округ
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия

Путин назвал учения по отработке применения ядерного оружия плановой работой

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"
Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.
"Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинЮжный военный округ
 
 
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