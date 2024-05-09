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Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО
Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО - РИА Новости, 09.05.2024
Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО
Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:42
2024-05-09T11:42
2024-05-09T12:36
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, сообщил президент России Владимир Путин. "Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно", — сказал он. Он пояснил, что в этот раз учения проходят в три этапа и белорусские военные подключатся к совместным действиям на втором этапе. Для этого министерствам обороны и генеральным штабам дали соответствующие указания, добавил Путин. "Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", — отметил Верховный главнокомандующий.Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что учения решили синхронизировать после первого этапа. Для белорусских военных это третья тренировка, уточнил он.Российское Минобороны 6 мая сообщило, что по поручению президента Генштаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО, на которых будет отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО
Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе учений по применению ТЯО
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, сообщил президент России Владимир Путин.
"Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно", — сказал он.
Он пояснил, что в этот раз учения проходят в три этапа и белорусские военные подключатся к совместным действиям на втором этапе. Для этого министерствам обороны и генеральным штабам дали соответствующие указания, добавил Путин.
"Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", — отметил Верховный главнокомандующий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что учения решили синхронизировать после первого этапа. Для белорусских военных это третья тренировка, уточнил он.
Российское Минобороны 6 мая сообщило, что по поручению президента Генштаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО
, на которых будет отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.