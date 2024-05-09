https://ria.ru/20240509/tsvety-1944940090.html

Жители Донецка возложили цветы у памятника "Жертвам фашизма"

Жители Донецка возложили цветы у памятника "Жертвам фашизма" - РИА Новости, 09.05.2024

Жители Донецка возложили цветы у памятника "Жертвам фашизма"

Жители Донецка несут цветы к памятнику "Жертвам фашизма", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:16

2024-05-09T14:16

2024-05-09T18:29

донецк

донецкая народная республика

донбасс

борис литвинов

день победы

общество

день победы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944941751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7034d68697c4a67d61d1e071a354013.jpg

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Жители Донецка несут цветы к памятнику "Жертвам фашизма", передает корреспондент РИА Новости. В 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне дончане несут цветы к памятникам. Одним из таких крупнейших мемориалов в Донецке является Вечный огонь у монумента "Жертвам фашизма". "Девятого мая Коммунистическая партия Российской Федерации вместе с комсомольцами... с общественными организациями, которые вместе с нами сегодня приехали, объехали памятники и возложили цветы воинам, освобождавшим Донецк и жертвам фашизма здесь. Все переполнены эмоциями, потому что то, что сделали наши отцы и деды, это вдохновляет нас сейчас и на наши победы", - сказал РИА Новости депутат Народного Совета ДНР Борис Литвинов. Руководитель ресурсного центра по поддержке добровольчества в ДНР Александр Батченков рассказал, что для дончан события тех лет напоминают о том, что на Донбассе происходит сегодня. "Донбассу это кажется, наверное, знакомым, потому что террористическое государство Украина сейчас обстреливает наших мирных граждан. И для нас это памятная дата, 9 мая, День Победы. Мы пришли почтить тех, кто отдал жизнь за наше будущее и за нашу свободу", - отметил он.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944882802.html

https://ria.ru/20240509/polk-1944936426.html

донецк

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Празднование Дня Победы в Донецке Жители Донецка отмечают День Победы. На улицах города люди с георгиевскими лентами, к памятникам несут цветы, на дорогах - машины с флагами, передает корреспондент РИА Новости. 2024-05-09T14:16 true PT1M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, донбасс, борис литвинов, день победы, общество, день победы — 2024