https://ria.ru/20240509/treysi-1944850554.html

Посол США напомнила о самопожертвовании американских и советских солдат

Посол США напомнила о самопожертвовании американских и советских солдат - РИА Новости, 09.05.2024

Посол США напомнила о самопожертвовании американских и советских солдат

Посол США в России Линн Трейси в День Победы напомнила в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале американского посольства, о самопожертвовании... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:04

2024-05-09T07:04

2024-05-09T08:43

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси в День Победы напомнила в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале американского посольства, о самопожертвовании американских и советских солдат, которые сражались бок о бок в годы Второй мировой войны против общего врага. "Когда я думаю о Второй мировой войне, я думаю о самопожертвовании американских и советских солдат, сражавшихся бок о бок против общего врага и одержавших победу. Победа в Европе - это память об огромных жертвах, тех миллионах жизней, отданных ради победы над агрессией нацистской Германии. В Соединенных Штатах мы помним о жертвах тех молодых мужчин и женщин, которые отправились на войну", - сказала посол. Посол рассказала, что братья ее деда сражались на европейском и тихоокеанском театрах военных действий в годы Второй мировой войны. "День Победы в Европе знаменателен тем, что ради него мы выступили единым фронтом вместе с Советским Союзом и другими союзниками и партнерами. США оказали помощь в очень тяжелое для Советского Союза время. Советский Союз вел борьбу с нацистской Германией на огромном фронте. Мы никогда не должны забывать, что эта победа досталась нам огромной ценой - ценой бесчисленных человеческих жертв и разрушениями по всему европейскому континенту", - добавила Трейси. "И сейчас так важно помнить о том, как много мы смогли достичь вместе ради достижения общей цели. И мы надеемся, что сможем вернуться к былому духу сотрудничества, который поможет нам двигаться к более стабильному, безопасному и спокойному миру", - заключила посол.

https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944847925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, европа, линн трейси, германия, россия, день победы — 2024