https://ria.ru/20240509/trevoga-1944943475.html
В Киевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.05.2024
В Киевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:29
2024-05-09T14:29
2024-05-09T14:49
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.С 12.10 (совпадает с мск) сигнал тревоги звучит в Харьковской области. Через два часа тревогу также объявили в Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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В Киевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Николаевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу