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В Киевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 09.05.2024 (обновлено: 14:49 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/trevoga-1944943475.html
В Киевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.05.2024
В Киевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:29
2024-05-09T14:49
украина
киевская область
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.С 12.10 (совпадает с мск) сигнал тревоги звучит в Харьковской области. Через два часа тревогу также объявили в Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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украина, киевская область, в мире, россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Украина, Киевская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В Киевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Николаевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 12.10 (совпадает с мск) сигнал тревоги звучит в Харьковской области. Через два часа тревогу также объявили в Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевская областьВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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