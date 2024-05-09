https://ria.ru/20240509/tobol-1944849076.html

Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров - РИА Новости, 09.05.2024

Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у города Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров и на 8.00 (6.00 мск) четверга достиг 705 сантиметров. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T06:42

2024-05-09T06:42

2024-05-09T06:42

ялуторовск

тобол (река)

ялуторовский район

александр моор

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у города Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров и на 8.00 (6.00 мск) четверга достиг 705 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 8 мая уровень воды в Тоболе над нулем поста в городе Ялуторовске – 685 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) 9 мая – 705 сантиметров, изменение уровня воды за сутки – плюс 20 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Во вторник губернатор Александр Моор сообщил, что вся пойма Тобола на подходе к Ялуторовску занята водой, пик паводка, по прогнозу Росгидромета, будет ориентировочно 17-18 мая. По информации из открытых источников, в городе Ялуторовске проживает около 40 тысяч человек, в Ялуторовском районе — около 15 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на среду в 57 населенных пунктах региона остаются подтопленными 402 дома, 345 дачных дома, 3 282 приусадебных участка, 39 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240508/pavodok-1944702938.html

https://ria.ru/20240508/pavodok-1944591359.html

ялуторовск

тобол (река)

ялуторовский район

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ялуторовск, тобол (река), ялуторовский район, александр моор, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия