https://ria.ru/20240509/tobol-1944849076.html
Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров - РИА Новости, 09.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у города Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров и на 8.00 (6.00 мск) четверга достиг 705 сантиметров. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:42
2024-05-09T06:42
2024-05-09T06:42
ялуторовск
тобол (река)
ялуторовский район
александр моор
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941314256_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_5fafce61bf35da823aacee25147098a9.jpg
ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у города Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров и на 8.00 (6.00 мск) четверга достиг 705 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 8 мая уровень воды в Тоболе над нулем поста в городе Ялуторовске – 685 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) 9 мая – 705 сантиметров, изменение уровня воды за сутки – плюс 20 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Во вторник губернатор Александр Моор сообщил, что вся пойма Тобола на подходе к Ялуторовску занята водой, пик паводка, по прогнозу Росгидромета, будет ориентировочно 17-18 мая. По информации из открытых источников, в городе Ялуторовске проживает около 40 тысяч человек, в Ялуторовском районе — около 15 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на среду в 57 населенных пунктах региона остаются подтопленными 402 дома, 345 дачных дома, 3 282 приусадебных участка, 39 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240508/pavodok-1944702938.html
https://ria.ru/20240508/pavodok-1944591359.html
ялуторовск
тобол (река)
ялуторовский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941314256_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_c00074d7595a262ced006d0edb8f669c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялуторовск, тобол (река), ялуторовский район, александр моор, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия
Ялуторовск, Тобол (река), Ялуторовский район, Александр Моор, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия
Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 20 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки достиг 705 сантиметров