https://ria.ru/20240509/tekhnika-1944921122.html
Россия приспосабливает технику двойного и тройного назначения для нужд СВО
Россия приспосабливает технику двойного и тройного назначения для нужд СВО - РИА Новости, 09.05.2024
Россия приспосабливает технику двойного и тройного назначения для нужд СВО
Несмотря на сложности, РФ получает некоторое вещи двойного, тройного назначения в технике, их можно приспособить для ведения военных действий, заявил президент... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:50
2024-05-09T12:50
2024-05-09T12:50
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технологии
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владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Несмотря на сложности, РФ получает некоторое вещи двойного, тройного назначения в технике, их можно приспособить для ведения военных действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными. "Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения. Безусловно, они могут быть приспособлены для ведения современных боевых действий", - сказал президент, отвечая на вопрос военного, возможно ли в России организовать массовое производство платформ и оснащение штурмовых групп подразделений. По словам президента, у России есть и собственные разработки. "Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Россия приспосабливает технику двойного и тройного назначения для нужд СВО
Путин: РФ приспосабливает технику двойного и тройного назначения для нужд СВО
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Несмотря на сложности, РФ получает некоторое вещи двойного, тройного назначения в технике, их можно приспособить для ведения военных действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными.
"Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения. Безусловно, они могут быть приспособлены для ведения современных боевых действий", - сказал президент, отвечая на вопрос военного, возможно ли в России организовать массовое производство платформ и оснащение штурмовых групп подразделений.
По словам президента, у России есть и собственные разработки. "Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - подчеркнул президент.