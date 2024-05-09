https://ria.ru/20240509/tekhnika-1944921122.html

Россия приспосабливает технику двойного и тройного назначения для нужд СВО

Россия приспосабливает технику двойного и тройного назначения для нужд СВО - РИА Новости, 09.05.2024

Россия приспосабливает технику двойного и тройного назначения для нужд СВО

Несмотря на сложности, РФ получает некоторое вещи двойного, тройного назначения в технике, их можно приспособить для ведения военных действий, заявил президент... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:50

2024-05-09T12:50

2024-05-09T12:50

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Несмотря на сложности, РФ получает некоторое вещи двойного, тройного назначения в технике, их можно приспособить для ведения военных действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными. "Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения. Безусловно, они могут быть приспособлены для ведения современных боевых действий", - сказал президент, отвечая на вопрос военного, возможно ли в России организовать массовое производство платформ и оснащение штурмовых групп подразделений. По словам президента, у России есть и собственные разработки. "Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия, владимир путин, вооруженные силы рф