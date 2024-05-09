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Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34

Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34 - РИА Новости, 09.05.2024

Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, это имеет важное значение для воспитательной работы с... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:28

2024-05-09T16:28

2024-05-09T16:57

лаос

т-34

россия

владимир путин

тхонглун сисулит

в мире

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, это имеет важное значение для воспитательной работы с молодым поколением."Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое", - отметил Путин на встрече в Кремле.Президент РФ добавил, что взаимодействие двух стран в области обороны и безопасности развивается, также Россия и Лаос поддерживают научные и гуманитарные связи.

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Танк Т-34 на Параде Победы Военная техника на Красной площади. Во главе колонны легендарный танк Т-34. 2024-05-09T16:28 true PT0M47S

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