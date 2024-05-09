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Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34 - РИА Новости, 09.05.2024
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, это имеет важное значение для воспитательной работы с... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:28
2024-05-09T16:28
2024-05-09T16:57
лаос
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в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, это имеет важное значение для воспитательной работы с молодым поколением."Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое", - отметил Путин на встрече в Кремле.Президент РФ добавил, что взаимодействие двух стран в области обороны и безопасности развивается, также Россия и Лаос поддерживают научные и гуманитарные связи.
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Танк Т-34 на Параде Победы
Военная техника на Красной площади. Во главе колонны легендарный танк Т-34.
2024-05-09T16:28
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лаос, т-34, россия, видео, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Т-34, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, это имеет важное значение для воспитательной работы с молодым поколением.
2024-05-09T16:28
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PT0M47S
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34 для показа жителям
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, это имеет важное значение для воспитательной работы с молодым поколением.
"Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Президент РФ добавил, что взаимодействие двух стран в области обороны и безопасности развивается, также Россия и Лаос поддерживают научные и гуманитарные связи.