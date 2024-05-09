Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34 - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 09.05.2024 (обновлено: 16:57 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/tank-1944973645.html
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34 - РИА Новости, 09.05.2024
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, это имеет важное значение для воспитательной работы с... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:28
2024-05-09T16:57
лаос
т-34
россия
владимир путин
тхонглун сисулит
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944897697_0:185:3311:2047_1920x0_80_0_0_c20503d126dbf267a0a96b56a2a0f7ff.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, это имеет важное значение для воспитательной работы с молодым поколением."Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое", - отметил Путин на встрече в Кремле.Президент РФ добавил, что взаимодействие двух стран в области обороны и безопасности развивается, также Россия и Лаос поддерживают научные и гуманитарные связи.
лаос
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Танк Т-34 на Параде Победы
Военная техника на Красной площади. Во главе колонны легендарный танк Т-34.
2024-05-09T16:28
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944897697_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9002613c6c01f8a895d4937ec7a67228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаос, т-34, россия, видео, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Т-34, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, это имеет важное значение для воспитательной работы с молодым поколением.
2024-05-09T16:28
true
PT0M47S
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34

Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34 для показа жителям

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, это имеет важное значение для воспитательной работы с молодым поколением.
"Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Президент РФ добавил, что взаимодействие двух стран в области обороны и безопасности развивается, также Россия и Лаос поддерживают научные и гуманитарные связи.
 
ЛаосТ-34РоссияВладимир ПутинТхонглун СисулитВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала