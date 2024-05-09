https://ria.ru/20240509/svo-1944980191.html

Бойцы БАРС уничтожили дронами группу ВСУ, преодолев РЭБ противника

Бойцы БАРС уничтожили дронами группу ВСУ, преодолев РЭБ противника - РИА Новости, 09.05.2024

Бойцы БАРС уничтожили дронами группу ВСУ, преодолев РЭБ противника

Добровольцы российского отряда БАРС-3 на запорожском направлении выявили и уничтожили беспилотниками группу ВСУ - оперативно сориентировавшись и обнаружив... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:54

2024-05-09T16:54

2024-05-09T17:23

безопасность

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Добровольцы российского отряда БАРС-3 на запорожском направлении выявили и уничтожили беспилотниками группу ВСУ - оперативно сориентировавшись и обнаружив работу вражеского РЭБ, ударили без выцеливания, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Дядька". "В ходе ведения разведки переднего края противника нами было выявлено передвижение пехоты на опорном пункте и принято решение ее уничтожить тремя FPV-дронами "Скворец 10", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за наличия средств РЭБ на опорном пункте работа велась сходу, без тщательного выцеливания, но результат оказался отличным. Командир уточнил, что дроны были оборудованы термобарическими и осколочными снарядами. "Мы эту пехоту обезвредили", - заключил доброволец.

https://ria.ru/20240415/drony-1940045830.html

запорожская область

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Уничтожение группы ВСУ на Запорожском направлении Добровольцы российского отряда БАРС-3 на запорожском направлении уничтожили беспилотниками группу ВСУ - оперативно сориентировавшись и обнаружив работу вражеского РЭБ, ударили без выцеливания, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Дядька" 2024-05-09T16:54 true PT0M30S

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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область