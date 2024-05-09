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Бойцы БАРС уничтожили дронами группу ВСУ, преодолев РЭБ противника
Бойцы БАРС уничтожили дронами группу ВСУ, преодолев РЭБ противника - РИА Новости, 09.05.2024
Бойцы БАРС уничтожили дронами группу ВСУ, преодолев РЭБ противника
Добровольцы российского отряда БАРС-3 на запорожском направлении выявили и уничтожили беспилотниками группу ВСУ - оперативно сориентировавшись и обнаружив... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:54
2024-05-09T16:54
2024-05-09T17:23
безопасность
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Добровольцы российского отряда БАРС-3 на запорожском направлении выявили и уничтожили беспилотниками группу ВСУ - оперативно сориентировавшись и обнаружив работу вражеского РЭБ, ударили без выцеливания, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Дядька". "В ходе ведения разведки переднего края противника нами было выявлено передвижение пехоты на опорном пункте и принято решение ее уничтожить тремя FPV-дронами "Скворец 10", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за наличия средств РЭБ на опорном пункте работа велась сходу, без тщательного выцеливания, но результат оказался отличным. Командир уточнил, что дроны были оборудованы термобарическими и осколочными снарядами. "Мы эту пехоту обезвредили", - заключил доброволец.
https://ria.ru/20240415/drony-1940045830.html
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Уничтожение группы ВСУ на Запорожском направлении
Добровольцы российского отряда БАРС-3 на запорожском направлении уничтожили беспилотниками группу ВСУ - оперативно сориентировавшись и обнаружив работу вражеского РЭБ, ударили без выцеливания, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Дядька"
2024-05-09T16:54
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PT0M30S
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
Бойцы БАРС уничтожили дронами группу ВСУ, преодолев РЭБ противника
Добровольцы БАРС-3 уничтожили группу ВСУ FPV-дронами на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Добровольцы российского отряда БАРС-3 на запорожском направлении выявили и уничтожили беспилотниками группу ВСУ - оперативно сориентировавшись и обнаружив работу вражеского РЭБ, ударили без выцеливания, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Дядька".
"В ходе ведения разведки переднего края противника нами было выявлено передвижение пехоты на опорном пункте и принято решение ее уничтожить тремя FPV-дронами "Скворец 10", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за наличия средств РЭБ на опорном пункте работа велась сходу, без тщательного выцеливания, но результат оказался отличным. Командир уточнил, что дроны были оборудованы термобарическими и осколочными снарядами. "Мы эту пехоту обезвредили", - заключил доброволец.