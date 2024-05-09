https://ria.ru/20240509/svo-1944927145.html

Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак

Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак - РИА Новости, 09.05.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак

Войска Украины за сутки потеряли до 380 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:17

2024-05-09T13:17

2024-05-09T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 380 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в четверг в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Карловка, Майорск, Новгородское, Розовка, Новокалиново и Семеновка Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово ДНР."ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" производства США, 152-мм орудие "Гиацинт-Б", 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 122-мм гаубица Д-30", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)