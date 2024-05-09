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Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак - РИА Новости, 09.05.2024
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13:17 09.05.2024 (обновлено: 13:36 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/svo-1944927145.html
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак - РИА Новости, 09.05.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак
Войска Украины за сутки потеряли до 380 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:17
2024-05-09T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 380 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в четверг в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Карловка, Майорск, Новгородское, Розовка, Новокалиново и Семеновка Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово ДНР."ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" производства США, 152-мм орудие "Гиацинт-Б", 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 122-мм гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак

МО: подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 380 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Карловка, Майорск, Новгородское, Розовка, Новокалиново и Семеновка Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово ДНР.
"ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" производства США, 152-мм орудие "Гиацинт-Б", 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 122-мм гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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