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Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении - РИА Новости, 09.05.2024
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09:57 09.05.2024 (обновлено: 09:59 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/svo-1944874163.html
Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении
Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении - РИА Новости, 09.05.2024
Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении
Российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское на времевском направлении запорожской линии фронта, противник несет большие потери, сообщил... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:57
2024-05-09T09:59
старомайорское
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское на времевском направлении запорожской линии фронта, противник несет большие потери, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились на окраинах данных сел. "Есть успехи в Урожайном и Старомайорском. Там идет продвижение наших войск. В Урожайном наши зашли в село и закрепились на южных окраинах, в Старомайорском – продвигаются вглубь при поддержке артиллерии", - сказал Рогов. По его словам, противник несет большие потери. В Минобороны 8 мая сообщали, что подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.
https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html
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старомайорское, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении

Рогов: российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское на времевском направлении запорожской линии фронта, противник несет большие потери, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились на окраинах данных сел.
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"Есть успехи в Урожайном и Старомайорском. Там идет продвижение наших войск. В Урожайном наши зашли в село и закрепились на южных окраинах, в Старомайорском – продвигаются вглубь при поддержке артиллерии", - сказал Рогов.
По его словам, противник несет большие потери.
В Минобороны 8 мая сообщали, что подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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