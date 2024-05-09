https://ria.ru/20240509/svo-1944874163.html

Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении

Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении - РИА Новости, 09.05.2024

Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении

Российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское на времевском направлении запорожской линии фронта, противник несет большие потери, сообщил... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:57

2024-05-09T09:57

2024-05-09T09:59

старомайорское

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

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специальная военная операция на украине

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское на времевском направлении запорожской линии фронта, противник несет большие потери, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились на окраинах данных сел. "Есть успехи в Урожайном и Старомайорском. Там идет продвижение наших войск. В Урожайном наши зашли в село и закрепились на южных окраинах, в Старомайорском – продвигаются вглубь при поддержке артиллерии", - сказал Рогов. По его словам, противник несет большие потери. В Минобороны 8 мая сообщали, что подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.

https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомайорское

донецкая народная республика

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старомайорское, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность