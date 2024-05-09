https://ria.ru/20240509/svo-1944855101.html

Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО

Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО - РИА Новости, 09.05.2024

Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шелудько из Донецка, которому 99 лет, рассказал РИА Новости, что, если бы не состояние здоровья, принял бы участие... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:20

2024-05-09T08:20

2024-05-09T09:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

донецк

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ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шелудько из Донецка, которому 99 лет, рассказал РИА Новости, что, если бы не состояние здоровья, принял бы участие в специальной военной операции. "Там (на Украине. — Прим. ред.) оккупированные мои земляки и родственники живут. Так что это моя родная земля. Был бы я строевой, я бы, несмотря на свой возраст, принял активное участие в боевых операциях", — сказал он. При этом ветеран выразил уверенность в том, что после победы России украинцы и россияне снова будут жить вместе. "Российская армия всю эту банду разгонит, уничтожит. И мы будем жить вместе и свободно. Я уверен, что будет окончательная победа. Но нельзя ее затягивать", — добавил он.Владимир Константинович Шелудько родился в 1925 году. В начале Великой Отечественной войны ему было 15 лет, а в 18 он добровольно ушел на фронт. За время службы принимал участие в освобождении Киева, в Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Румынию, Молдавию и Венгрию. День Победы встретил в Чехословакии.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944844690.html

украина

россия

киев

донецк

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украина, россия, киев, донецк