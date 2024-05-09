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Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 09.05.2024 (обновлено: 09:47 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/svo-1944855101.html
Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО
Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО - РИА Новости, 09.05.2024
Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шелудько из Донецка, которому 99 лет, рассказал РИА Новости, что, если бы не состояние здоровья, принял бы участие... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:20
2024-05-09T09:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
донецк
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ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шелудько из Донецка, которому 99 лет, рассказал РИА Новости, что, если бы не состояние здоровья, принял бы участие в специальной военной операции. "Там (на Украине. — Прим. ред.) оккупированные мои земляки и родственники живут. Так что это моя родная земля. Был бы я строевой, я бы, несмотря на свой возраст, принял активное участие в боевых операциях", — сказал он. При этом ветеран выразил уверенность в том, что после победы России украинцы и россияне снова будут жить вместе. &quot;Российская армия всю эту банду разгонит, уничтожит. И мы будем жить вместе и свободно. Я уверен, что будет окончательная победа. Но нельзя ее затягивать&quot;, — добавил он.Владимир Константинович Шелудько родился в 1925 году. В начале Великой Отечественной войны ему было 15 лет, а в 18 он добровольно ушел на фронт. За время службы принимал участие в освобождении Киева, в Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Румынию, Молдавию и Венгрию. День Победы встретил в Чехословакии.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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украина, россия, киев, донецк
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Донецк
Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО

Ветеран Шелудько заявил, что принял бы участие в СВО, несмотря на свой возраст

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шелудько из Донецка, которому 99 лет, рассказал РИА Новости, что, если бы не состояние здоровья, принял бы участие в специальной военной операции.
"Там (на Украине. — Прим. ред.) оккупированные мои земляки и родственники живут. Так что это моя родная земля. Был бы я строевой, я бы, несмотря на свой возраст, принял активное участие в боевых операциях", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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При этом ветеран выразил уверенность в том, что после победы России украинцы и россияне снова будут жить вместе.
«

"Российская армия всю эту банду разгонит, уничтожит. И мы будем жить вместе и свободно. Я уверен, что будет окончательная победа. Но нельзя ее затягивать", — добавил он.

Владимир Константинович Шелудько родился в 1925 году. В начале Великой Отечественной войны ему было 15 лет, а в 18 он добровольно ушел на фронт. За время службы принимал участие в освобождении Киева, в Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Румынию, Молдавию и Венгрию. День Победы встретил в Чехословакии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДонецк
 
 
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