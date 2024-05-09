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Уехавшего в Белоруссию судью Шмидта уволили - РИА Новости, 09.05.2024
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23:46 09.05.2024 (обновлено: 23:47 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/sudya-1945033064.html
Уехавшего в Белоруссию судью Шмидта уволили
Уехавшего в Белоруссию судью Шмидта уволили - РИА Новости, 09.05.2024
Уехавшего в Белоруссию судью Шмидта уволили
Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт уволен со своей должности, сообщил официальный представитель Высшего административного суда Польши Сильвестр... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T23:46
2024-05-09T23:47
в мире
белоруссия
варшава
минск
томаш шмидт (судья)
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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт уволен со своей должности, сообщил официальный представитель Высшего административного суда Польши Сильвестр Марчиняк. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. "Председатель Высшего административного суда принял заявление Томаша Шмидта об отказе от должности судьи, в связи с чем Томаш Шмидт больше не является судьей", - цитирует Марчиняка агентство РАР. Представитель суда уточнил, что от Шмидта не поступало заявлений об увольнении через посольство, как он намеревался сделать. "Однако он … огласил и опубликовал заявление, так что для нас это однозначная позиция. Мы принимаем это заявление, и таким образом он перестает быть судьей", - пояснил Марчиняк.
https://ria.ru/20240507/shmidt-1944310145.html
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945019012.html
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в мире, белоруссия, варшава, минск, томаш шмидт (судья)
В мире, Белоруссия, Варшава, Минск, Томаш Шмидт (судья)
Уехавшего в Белоруссию судью Шмидта уволили

Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт уволен со своей должности

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт уволен со своей должности, сообщил официальный представитель Высшего административного суда Польши Сильвестр Марчиняк.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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"Председатель Высшего административного суда принял заявление Томаша Шмидта об отказе от должности судьи, в связи с чем Томаш Шмидт больше не является судьей", - цитирует Марчиняка агентство РАР.
Представитель суда уточнил, что от Шмидта не поступало заявлений об увольнении через посольство, как он намеревался сделать. "Однако он … огласил и опубликовал заявление, так что для нас это однозначная позиция. Мы принимаем это заявление, и таким образом он перестает быть судьей", - пояснил Марчиняк.
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Вчера, 20:43
 
В миреБелоруссияВаршаваМинскТомаш Шмидт (судья)
 
 
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