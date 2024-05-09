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В Киеве пенсионерке не разрешили возложить цветы к Вечному огню - РИА Новости, 09.05.2024
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14:01 09.05.2024 (обновлено: 14:21 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/strana-1944935733.html
В Киеве пенсионерке не разрешили возложить цветы к Вечному огню
В Киеве пенсионерке не разрешили возложить цветы к Вечному огню - РИА Новости, 09.05.2024
В Киеве пенсионерке не разрешили возложить цветы к Вечному огню
Полиция в Киеве не разрешила женщине возложить цветы к Вечному огню в честь Дня Победы из-за советской военной формы и пилотки с красной звездой, на гражданку... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:01
2024-05-09T14:21
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Полиция в Киеве не разрешила женщине возложить цветы к Вечному огню в честь Дня Победы из-за советской военной формы и пилотки с красной звездой, на гражданку составили административный протокол, сообщает украинское издание "Страна". "В Киеве правоохранители не пропускают к Вечному огню пенсионерку, которая хочет возложить цветы, из-за того, что на ней есть советская символика. Женщину зовут Галина Савченко. Она заявила, что представляет организацию, которая зарегистрирована минюстом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованном изданием видео женщина говорит, что она участница всеукраинского союза советских офицеров. "Я не могу снять - это моя форма, в ней мама пришла с фронта", - говорит Савченко в ответ на требование полицейского снять запрещенную на Украине символику. По информации "Страны", "стражи порядка" заявили, что, если Савченко не снимет пилотку с советской кокардой, ее отвезут в Печерское управление полиции. Позже издание сообщило, что на нее составили административный протокол за ношение советской символики. Прохожие пытались заступиться за женщину. Владимир Зеленский в июне 2023 года подписал закон о переносе празднования Дня Победы с девятого на восьмое мая. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он, в частности, запрещает использование и ношение советской символики. С 2017 года на Украине запрещен символ победы – георгиевская лента, за появление ее на одежде, автомобилях или плакатах грозит штраф. Ранее киевские власти запретили Знамя Победы.
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в мире, украина, киев, день победы, день победы — 2024
В мире, Украина, Киев, День Победы, День Победы — 2024
В Киеве пенсионерке не разрешили возложить цветы к Вечному огню

"Страна": в Киеве пенсионерку не пустили к Вечному огню из-за советской формы

© СоцсетиСотрудники полиции Украины не пускают женщину возложить цветы к Вечному огню в Киеве. Кадр видео
Сотрудники полиции Украины не пускают женщину возложить цветы к Вечному огню в Киеве. Кадр видео
© Соцсети
Сотрудники полиции Украины не пускают женщину возложить цветы к Вечному огню в Киеве. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Полиция в Киеве не разрешила женщине возложить цветы к Вечному огню в честь Дня Победы из-за советской военной формы и пилотки с красной звездой, на гражданку составили административный протокол, сообщает украинское издание "Страна".
"В Киеве правоохранители не пропускают к Вечному огню пенсионерку, которая хочет возложить цветы, из-за того, что на ней есть советская символика. Женщину зовут Галина Савченко. Она заявила, что представляет организацию, которая зарегистрирована минюстом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На опубликованном изданием видео женщина говорит, что она участница всеукраинского союза советских офицеров. "Я не могу снять - это моя форма, в ней мама пришла с фронта", - говорит Савченко в ответ на требование полицейского снять запрещенную на Украине символику.
По информации "Страны", "стражи порядка" заявили, что, если Савченко не снимет пилотку с советской кокардой, ее отвезут в Печерское управление полиции. Позже издание сообщило, что на нее составили административный протокол за ношение советской символики. Прохожие пытались заступиться за женщину.
Владимир Зеленский в июне 2023 года подписал закон о переносе празднования Дня Победы с девятого на восьмое мая. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он, в частности, запрещает использование и ношение советской символики. С 2017 года на Украине запрещен символ победы – георгиевская лента, за появление ее на одежде, автомобилях или плакатах грозит штраф. Ранее киевские власти запретили Знамя Победы.
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