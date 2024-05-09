В Нижнем Новгороде открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Нижнем Новгороде в День Победы открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото : пресс-служба администрации города Нижнего НовгородаСтела "Город трудовой доблести" в Нижнем Новгороде
Стела "Город трудовой доблести" в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Нижнем Новгороде в День Победы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Стелу высотой 33,5 метра установили в Парке Победы. Ее грани выполнены из кортеновской стали и рубинового стекла, а наверху расположен силуэт богини победы Ники. Проект стелы разработал советский и российский скульптор Андрей Ковальчук.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что стела – это уже второй памятник, установленный в честь трудового подвига горьковчан, за который Нижний Новгород был удостоен звания "Город трудовой доблести". В июле 2020 года в связи с присвоением звания в Нижегородском кремле открыли памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла". Стелу в Парке Победы также сопровождает скульптурная композиция с изображениями женщин, подростков, пожилых людей, которые трудились на заводах. На памятнике изображены и образцы военной продукции.
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"Этот выразительный монумент ещё раз напоминает о беспримерном подвиге солдат на фронте и тружеников в тылу, оживляет в памяти события военных лет, не дает забыть, какую непомерную цену наш народ заплатил за мир и свободу. Это дань нашего уважения погибшим в боях и тылу, дань нашего признания труда миллионов людей. Но что также важно – стела увековечивает героическое прошлое города Горького, его огромное значение в истории страны", - сказал Никитин.
Он отметил, что город Горький (ныне – Нижний Новгород) внес величайший вклад в Победу над фашистско-немецкими захватчиками. "Здесь был создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, который сыграл ключевую роль в обеспечении Красной Армии. Город стал "сердцем" оборонной промышленности. На его заводах выпускался широкий спектр военного оборудования: 40% подводных лодок, 25% орудий и самоходной техники, четверть танков, а еще самолёты, миномёты, боеприпасы... Наш оборонно-промышленный комплекс и сейчас, во времена специальной военной операции, достоин тех заводов, которые ковали Победу в 40-е", - подчеркнул глава региона.
Президент России Владимир Путин 2 июля 2020 года объявил о присвоении 20 городам страны, в числе которых и Нижний Новгород, почетного звания "Город трудовой доблести".