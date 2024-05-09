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В США обратили внимание на тревожный сигнал России - РИА Новости, 09.05.2024
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14:58 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/ssha-1944951230.html
В США обратили внимание на тревожный сигнал России
В США обратили внимание на тревожный сигнал России - РИА Новости, 09.05.2024
В США обратили внимание на тревожный сигнал России
Россия сыта по горло поведением Франции и Великобритании и посылает им гневные сигналы, предупредил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:58
2024-05-09T14:58
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
тони радакин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия сыта по горло поведением Франции и Великобритании и посылает им гневные сигналы, предупредил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Они дошли до того, что пытаются донести, что если мы предоставим это оружие украинцам, то они будут относиться к Великобритании и Франции как к участникам конфликта", — написал он.Все и так знают, что этим оружием управляют военные из стран НАТО, заключил эксперт.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Агентство Reuters 2 мая опубликовало материал о визите британского премьера в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.
https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, тони радакин, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Тони Радакин, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США обратили внимание на тревожный сигнал России

Макгрегор: Россия сделала предупреждение Франции и Англии из-за Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия сыта по горло поведением Франции и Великобритании и посылает им гневные сигналы, предупредил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Они дошли до того, что пытаются донести, что если мы предоставим это оружие украинцам, то они будут относиться к Великобритании и Франции как к участникам конфликта", — написал он.
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Все и так знают, что этим оружием управляют военные из стран НАТО, заключил эксперт.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Агентство Reuters 2 мая опубликовало материал о визите британского премьера в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.
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В миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронТони РадакинМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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