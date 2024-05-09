https://ria.ru/20240509/ssha-1944864681.html
Будет последним. Маск предрек США катастрофу в этом году
Будет последним. Маск предрек США катастрофу в этом году - РИА Новости, 09.05.2024
Будет последним. Маск предрек США катастрофу в этом году
Из-за политики Вашингтона в США скоро не останется американцев, такое опасение высказал в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:12
2024-05-09T09:12
2024-05-09T09:12
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Из-за политики Вашингтона в США скоро не останется американцев, такое опасение высказал в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск."Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран на Земле, (президентские – прим. ред.) выборы в 2024 году, вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США", — написал он.Маск добавил, что цель Демократической партии - лишить американцев права голоса, ввозя как можно больше нелегальных иммигрантов.Число мигрантов, которые незаконно проникли на американскую территорию за время работы Джо Байдена на посту президента США, может достигать 15 миллионов человек, заявил ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, на улицах американских городов находятся свыше 600 тысяч преступников-нелегалов. Описывая положение дел в стране, спикер палаты представителей охарактеризовал его словами "кризис", "катастрофа" и "упадок".
https://ria.ru/20240413/ssha-1939739429.html
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в мире, сша, илон маск, джо байден, майк джонсон
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден, Майк Джонсон
Будет последним. Маск предрек США катастрофу в этом году
Маск: в США из-за нелегальных мигрантов скоро не останется американцев
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Из-за политики Вашингтона в США скоро не останется американцев, такое опасение высказал в соцсети Х
американский предприниматель Илон Маск.
"Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран на Земле, (президентские – прим. ред.) выборы в 2024 году, вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США", — написал он.
Маск добавил, что цель Демократической партии - лишить американцев права голоса, ввозя как можно больше нелегальных иммигрантов.
Число мигрантов, которые незаконно проникли на американскую территорию за время работы Джо Байдена на посту президента США, может достигать 15 миллионов человек, заявил ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, на улицах американских городов находятся свыше 600 тысяч преступников-нелегалов. Описывая положение дел в стране, спикер палаты представителей охарактеризовал его словами "кризис", "катастрофа" и "упадок".