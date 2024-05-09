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США опасаются увеличения числа МБР на вооружении КНДР
США опасаются увеличения числа МБР на вооружении КНДР - РИА Новости, 09.05.2024
США опасаются увеличения числа МБР на вооружении КНДР
США не могут с уверенностью оценить число межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на вооружении Северной Кореи и опасаются, что оно приближается к порогу... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T04:38
2024-05-09T04:38
2024-05-09T05:46
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. США не могут с уверенностью оценить число межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на вооружении Северной Кореи и опасаются, что оно приближается к порогу американских оборонительных возможностей, сказал глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо. "Закрытость общества и развитость аппарата безопасности КНДР... не дают нам с уверенностью оценить число МБР в их арсенале. Меня беспокоит то, что растущие запасы МБР у Ким Чен Ына могут приближаться к нашим возможностям защищать Северную Америку", - предупредил он на слушаниях в сенате. Новые жидкостные и твердотопливные ракеты, недавно испытанные КНДР, могут, по мнению Гийо, быть в состоянии доставить ядерный боезаряд в любую точку на территории США. Северокорейская угроза только возрастет по мере реализации планов перехода к серийному производству МБР и оснащения их разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения, предупредил генерал.
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в мире, сша, ким чен ын, norad, министерство обороны сша
В мире, США, Ким Чен Ын, NORAD, Министерство обороны США
США опасаются увеличения числа МБР на вооружении КНДР
Глава NORAD: число МБР у КНДР может приближаться к оборонительным лимитам США