https://ria.ru/20240509/ssha-1944841273.html

В Пентагоне признали отсутствие адекватной защиты от гиперзвуковых ракет

В Пентагоне признали отсутствие адекватной защиты от гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 09.05.2024

В Пентагоне признали отсутствие адекватной защиты от гиперзвуковых ракет

США не располагают адекватной защитой от гиперзвуковых ракет, признал заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:25

2024-05-09T03:25

2024-05-09T03:38

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. США не располагают адекватной защитой от гиперзвуковых ракет, признал заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл. "У нас есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но нам нужно их больше. Вы правы... наша оборона против гиперзвука неадекватна", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам. Хилла спросили о его действиях в гипотетической ситуации "запуска гиперзвуковой ракеты из Мурманска со скоростью шесть тысяч миль в час". Выступавший вместе с ним глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо заявил, что Россия, по данным американских военных, за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард".

https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944820747.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

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в мире, сша, мурманск, россия, джона хилл, norad, министерство обороны сша