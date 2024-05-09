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Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа - РИА Новости, 09.05.2024
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01:51 09.05.2024 (обновлено: 02:05 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ssha-1944837686.html
Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа
Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа - РИА Новости, 09.05.2024
Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признал, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T01:51
2024-05-09T02:05
в мире
израиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
джо байден
рафах (провинция)
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ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признал, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей сектора Газа."Мирные жители погибали в Газе в результате (применения) этих бомб", — сказал он.Байдену был задан вопрос о "2000-фунтовых авиабомбах", поставки которых были поставлены на паузу из-за опасений расширения военной операции Израиля в секторе Газа на густонаселенный город Рафах.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240508/gaza-1944830495.html
https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html
https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
палестина
сектор газа
рафах (провинция)
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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, джо байден, рафах (провинция), хамас
В мире, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Джо Байден, Рафах (провинция), ХАМАС
Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа

Байден: полученные Израилем бомбы стали причиной гибели мирных жителей в Газе

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признал, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей сектора Газа.
"Мирные жители погибали в Газе в результате (применения) этих бомб", — сказал он.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Более 15 тысяч детей погибли с начала израильской операции, заявили в Газе
Вчера, 23:44
Байдену был задан вопрос о "2000-фунтовых авиабомбах", поставки которых были поставлены на паузу из-за опасений расширения военной операции Израиля в секторе Газа на густонаселенный город Рафах.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Захарова прокомментировала операцию Израиля в Рафахе
Вчера, 11:38
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаДжо БайденРафах (провинция)ХАМАС
 
 
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