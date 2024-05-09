https://ria.ru/20240509/ssha-1944837686.html

Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа

Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа - РИА Новости, 09.05.2024

Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признал, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T01:51

2024-05-09T01:51

2024-05-09T02:05

в мире

израиль

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

джо байден

рафах (провинция)

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ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признал, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей сектора Газа."Мирные жители погибали в Газе в результате (применения) этих бомб", — сказал он.Байдену был задан вопрос о "2000-фунтовых авиабомбах", поставки которых были поставлены на паузу из-за опасений расширения военной операции Израиля в секторе Газа на густонаселенный город Рафах.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240508/gaza-1944830495.html

https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html

https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

палестина

сектор газа

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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, джо байден, рафах (провинция), хамас