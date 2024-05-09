Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 09.05.2024 (обновлено: 02:53 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ssha-1944837368.html
В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана
В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана - РИА Новости, 09.05.2024
В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана
Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо признал, что не располагает достаточными средствами, чтобы отразить... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T01:39
2024-05-09T02:53
в мире
израиль
иран
сирия
norad
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875057035_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_92d2f9fc2eea843812a66fc7a6014484.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо признал, что не располагает достаточными средствами, чтобы отразить воздушную атаку, сопоставимую по масштабам с апрельским налетом Ирана на Израиль. В ночь на 14 апреля иранцы в ответ на бомбежку своего консульства в Сирии выпустили по Израилю порядка 350 ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет, из которых, по заявлению израильтян, 99% были перехвачены. "Количественно тех средств, которыми мы прямо сейчас располагаем в регионе, было бы недостаточно для отражения атаки такого масштаба", - сказал Гийо на слушаниях в конгрессе. В отражении иранского налета активное участие принимали США, которые значительно усилили свое военное присутствие в ближневосточном регионе.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
израиль
иран
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875057035_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_be8d105905eccfbed0d72f1493c8b4b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сирия, norad, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Израиль, Иран, Сирия, NORAD, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана

Глава NORAD: США не смогли бы отразить атаку масштаба налета Ирана на Израиль

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо признал, что не располагает достаточными средствами, чтобы отразить воздушную атаку, сопоставимую по масштабам с апрельским налетом Ирана на Израиль.
В ночь на 14 апреля иранцы в ответ на бомбежку своего консульства в Сирии выпустили по Израилю порядка 350 ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет, из которых, по заявлению израильтян, 99% были перехвачены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
Вчера, 08:00
"Количественно тех средств, которыми мы прямо сейчас располагаем в регионе, было бы недостаточно для отражения атаки такого масштаба", - сказал Гийо на слушаниях в конгрессе.
В отражении иранского налета активное участие принимали США, которые значительно усилили свое военное присутствие в ближневосточном регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Россия и Запад сверяют часы Судного дня
7 мая, 08:00
 
В миреИзраильИранСирияNORADОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала