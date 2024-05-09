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В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана
В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана - РИА Новости, 09.05.2024
В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана
Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо признал, что не располагает достаточными средствами, чтобы отразить... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T01:39
2024-05-09T01:39
2024-05-09T02:53
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо признал, что не располагает достаточными средствами, чтобы отразить воздушную атаку, сопоставимую по масштабам с апрельским налетом Ирана на Израиль. В ночь на 14 апреля иранцы в ответ на бомбежку своего консульства в Сирии выпустили по Израилю порядка 350 ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет, из которых, по заявлению израильтян, 99% были перехвачены. "Количественно тех средств, которыми мы прямо сейчас располагаем в регионе, было бы недостаточно для отражения атаки такого масштаба", - сказал Гийо на слушаниях в конгрессе. В отражении иранского налета активное участие принимали США, которые значительно усилили свое военное присутствие в ближневосточном регионе.
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в мире, израиль, иран, сирия, norad, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Израиль, Иран, Сирия, NORAD, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана
Глава NORAD: США не смогли бы отразить атаку масштаба налета Ирана на Израиль