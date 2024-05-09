https://ria.ru/20240509/ssha-1944837368.html

В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана

В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана - РИА Новости, 09.05.2024

В США заявили, что не смогут отразить атаку масштаба налета Ирана

Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо признал, что не располагает достаточными средствами, чтобы отразить... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T01:39

2024-05-09T01:39

2024-05-09T02:53

в мире

израиль

иран

сирия

norad

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875057035_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_92d2f9fc2eea843812a66fc7a6014484.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо признал, что не располагает достаточными средствами, чтобы отразить воздушную атаку, сопоставимую по масштабам с апрельским налетом Ирана на Израиль. В ночь на 14 апреля иранцы в ответ на бомбежку своего консульства в Сирии выпустили по Израилю порядка 350 ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет, из которых, по заявлению израильтян, 99% были перехвачены. "Количественно тех средств, которыми мы прямо сейчас располагаем в регионе, было бы недостаточно для отражения атаки такого масштаба", - сказал Гийо на слушаниях в конгрессе. В отражении иранского налета активное участие принимали США, которые значительно усилили свое военное присутствие в ближневосточном регионе.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

израиль

иран

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сирия, norad, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша