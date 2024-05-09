https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944977862.html

В течение нескольких часов. В зоне СВО разгорается острая битва, пишут СМИ

В течение нескольких часов. В зоне СВО разгорается острая битва, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2024

В течение нескольких часов. В зоне СВО разгорается острая битва, пишут СМИ

Вокруг Часова Яра происходят наиболее серьезные бои, пишет Asia Times. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:44

2024-05-09T16:44

2024-05-09T19:38

специальная военная операция на украине

в мире

часов яр

денис пушилин

донбасс

россия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вокруг Часова Яра происходят наиболее серьезные бои, пишет Asia Times."Наиболее острая битва на данный момент разворачивается вокруг восточного города Часов Яр, расположенного всего в десяти километрах к западу от Артемовска", — говорится в материале.Отмечается, что если город падет, то это станет еще одним доказательством того, что, несмотря на новый американский пакет помощи, инициатива сохраняется за Россией, поясняет автор статьи."Было бы нереалистично ожидать, что Украина сразу же вернет себе военную инициативу. И это несмотря на то, что Министерство обороны США уже подготовило ключевые поставки, включая средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, и смогло доставить их на Украину в некоторых случаях в течение нескольких часов", — добавил он.В публикации признается, что продолжающееся продвижение России также указывает на вероятные проблемы ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники истощились настолько, что поражение Украины стало казаться не просто возможным, а все более вероятным, резюмируется в статье.Во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что информация о ситуации вокруг населенного пункта Часов Яр в Донбассе поступает оптимистичная. Ранее в начале апреля его советник Ян Гагин заявлял, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована.

https://ria.ru/20240509/vsu-1944955901.html

https://ria.ru/20240509/kiev-1944973340.html

часов яр

донбасс

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