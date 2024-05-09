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Группировка "Днепр" ударила по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 09.05.2024 (обновлено: 13:29 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944928526.html
Группировка "Днепр" ударила по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Группировка "Днепр" ударила по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 09.05.2024
Группировка "Днепр" ударила по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки нанесли огневое поражение трем украинским бригадам, противник потерял до 35 военных, сообщило в четверг... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:21
2024-05-09T13:29
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
работино
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки нанесли огневое поражение трем украинским бригадам, противник потерял до 35 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 35 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы М777 производства США", - отмечает Минобороны РФ.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, работино
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Работино
Группировка "Днепр" ударила по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

МО РФ: противник потерял до 35 военных в Запорожской и Херсонской областях

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки нанесли огневое поражение трем украинским бригадам, противник потерял до 35 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 35 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы М777 производства США", - отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьРаботино
 
 
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