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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 09.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:18
2024-05-09T13:18
2024-05-09T13:26
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
МО: группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР и отразила атаку ВСУ