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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 09.05.2024
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13:18 09.05.2024 (обновлено: 13:26 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944927720.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 09.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:18
2024-05-09T13:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР

МО: группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР и отразила атаку ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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