https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944927720.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 09.05.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в ДНР

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:18

2024-05-09T13:18

2024-05-09T13:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность