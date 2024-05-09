https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944908763.html
Российские военные достойны сражавшихся в войне предков, заявил Путин
Российские военные достойны сражавшихся в войне предков, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Российские военные достойны сражавшихся в войне предков, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас в рамках специальной военной операции - это лучшее доказательство того, что вооружённые силы РФ... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:11
2024-05-09T12:11
2024-05-09T12:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас в рамках специальной военной операции - это лучшее доказательство того, что вооружённые силы РФ достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной войне."И то, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции на поле боя – лучшее доказательство того, что, прежде всего обращаюсь к вам – вы, ваши подчинённые достойны наших отцов, дедов, прадедов, которые сражались на полях Великой Отечественной войны и отстояли свою Родину", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.Он добавил, что сейчас известно о случаях мужества, героизма. Они происходят практически на постоянной основе."Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы – в этом у меня нет никаких сомнений", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
Российские военные достойны сражавшихся в войне предков, заявил Путин
Путин: СВО показала, что российские военные достойны сражавшихся в ВОВ предков
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас в рамках специальной военной операции - это лучшее доказательство того, что вооружённые силы РФ достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
"И то, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции на поле боя – лучшее доказательство того, что, прежде всего обращаюсь к вам – вы, ваши подчинённые достойны наших отцов, дедов, прадедов, которые сражались на полях Великой Отечественной войны и отстояли свою Родину", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.
Он добавил, что сейчас известно о случаях мужества, героизма. Они происходят практически на постоянной основе.
"Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы – в этом у меня нет никаких сомнений", - добавил Путин.