Рейтинг@Mail.ru
Российские военные достойны сражавшихся в войне предков, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 09.05.2024 (обновлено: 12:33 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944908763.html
Российские военные достойны сражавшихся в войне предков, заявил Путин
Российские военные достойны сражавшихся в войне предков, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Российские военные достойны сражавшихся в войне предков, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас в рамках специальной военной операции - это лучшее доказательство того, что вооружённые силы РФ... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:11
2024-05-09T12:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас в рамках специальной военной операции - это лучшее доказательство того, что вооружённые силы РФ достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной войне."И то, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции на поле боя – лучшее доказательство того, что, прежде всего обращаюсь к вам – вы, ваши подчинённые достойны наших отцов, дедов, прадедов, которые сражались на полях Великой Отечественной войны и отстояли свою Родину", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.Он добавил, что сейчас известно о случаях мужества, героизма. Они происходят практически на постоянной основе."Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы – в этом у меня нет никаких сомнений", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_8a7f282732e5536f986337fa24d23b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
Российские военные достойны сражавшихся в войне предков, заявил Путин

Путин: СВО показала, что российские военные достойны сражавшихся в ВОВ предков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас в рамках специальной военной операции - это лучшее доказательство того, что вооружённые силы РФ достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
"И то, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции на поле боя – лучшее доказательство того, что, прежде всего обращаюсь к вам – вы, ваши подчинённые достойны наших отцов, дедов, прадедов, которые сражались на полях Великой Отечественной войны и отстояли свою Родину", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.
Он добавил, что сейчас известно о случаях мужества, героизма. Они происходят практически на постоянной основе.
"Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы – в этом у меня нет никаких сомнений", - добавил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала