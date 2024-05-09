https://ria.ru/20240509/sobytie-1944905474.html
Путин назвал самое знаковое событие для России
Путин назвал самое знаковое событие для России - РИА Новости, 09.05.2024
Путин назвал самое знаковое событие для России
Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, самое знаковое для нас событие - Великая Отечественная война, заявил президент России... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:57
2024-05-09T11:57
2024-05-09T12:26
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, самое знаковое для нас событие - Великая Отечественная война, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в зоне специальной военной операции."Вы сейчас упомянули о том, что Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, – так и есть. И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, – это Великая Отечественная война", - отметил Путин в разговоре с командиром 24-й отдельной гвардейской бригады особого назначения гвардии полковником Малаховым.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), безопасность
Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Безопасность
Путин назвал самое знаковое событие для России
Путин назвал Великую Отечественную войну самым знаковым событием для России
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, самое знаковое для нас событие - Великая Отечественная война, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в зоне специальной военной операции.
"Вы сейчас упомянули о том, что Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, – так и есть. И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, – это Великая Отечественная война", - отметил Путин в разговоре с командиром 24-й отдельной гвардейской бригады особого назначения гвардии полковником Малаховым.