https://ria.ru/20240509/sobytie-1944905474.html

Путин назвал самое знаковое событие для России

Путин назвал самое знаковое событие для России - РИА Новости, 09.05.2024

Путин назвал самое знаковое событие для России

Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, самое знаковое для нас событие - Великая Отечественная война, заявил президент России... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:57

2024-05-09T11:57

2024-05-09T12:26

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, самое знаковое для нас событие - Великая Отечественная война, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в зоне специальной военной операции."Вы сейчас упомянули о том, что Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, – так и есть. И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, – это Великая Отечественная война", - отметил Путин в разговоре с командиром 24-й отдельной гвардейской бригады особого назначения гвардии полковником Малаховым.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), безопасность