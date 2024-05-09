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Путин назвал самое знаковое событие для России - РИА Новости, 09.05.2024
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11:57 09.05.2024 (обновлено: 12:26 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/sobytie-1944905474.html
Путин назвал самое знаковое событие для России
Путин назвал самое знаковое событие для России - РИА Новости, 09.05.2024
Путин назвал самое знаковое событие для России
Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, самое знаковое для нас событие - Великая Отечественная война, заявил президент России... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:57
2024-05-09T12:26
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, самое знаковое для нас событие - Великая Отечественная война, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в зоне специальной военной операции."Вы сейчас упомянули о том, что Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, – так и есть. И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, – это Великая Отечественная война", - отметил Путин в разговоре с командиром 24-й отдельной гвардейской бригады особого назначения гвардии полковником Малаховым.
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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), безопасность
Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Безопасность
Путин назвал самое знаковое событие для России

Путин назвал Великую Отечественную войну самым знаковым событием для России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, самое знаковое для нас событие - Великая Отечественная война, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в зоне специальной военной операции.
"Вы сейчас упомянули о том, что Россия участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы, – так и есть. И самое значимое событие для нас, во всяком случае, для наших поколений, – это Великая Отечественная война", - отметил Путин в разговоре с командиром 24-й отдельной гвардейской бригады особого назначения гвардии полковником Малаховым.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вчера, 00:18
 
РоссияВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Безопасность
 
 
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