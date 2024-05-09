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СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов
СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов - РИА Новости, 09.05.2024
СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин построил на Украине сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:12
2024-05-09T12:12
2024-05-09T14:30
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин построил на Украине сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, пишет испанская газета Mundo."Некоторые из них находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", — говорится в статье. Как отмечает издание, расположение этих заводов держится в строжайшем секрете. Накануне российское Минобороны заявило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на территории России. В результате, отметили в военном ведомстве, удалось значительно снизить возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также по переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240508/podpole-1944572207.html
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украина, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов
Mundo: министр промышленности Украины Камышин построил сеть скрытых заводов