https://ria.ru/20240509/smi-1944909020.html

СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов

СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов - РИА Новости, 09.05.2024

СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин построил на Украине сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:12

2024-05-09T12:12

2024-05-09T14:30

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_5ac7c0faa28297de55f0fd2201c5ca60.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин построил на Украине сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, пишет испанская газета Mundo."Некоторые из них находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", — говорится в статье. Как отмечает издание, расположение этих заводов держится в строжайшем секрете. Накануне российское Минобороны заявило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на территории России. В результате, отметили в военном ведомстве, удалось значительно снизить возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также по переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240508/podpole-1944572207.html

https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944787323.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир путин, в мире