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СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 09.05.2024 (обновлено: 14:30 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/smi-1944909020.html
СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов
СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов - РИА Новости, 09.05.2024
СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин построил на Украине сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:12
2024-05-09T14:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин построил на Украине сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, пишет испанская газета Mundo."Некоторые из них находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", — говорится в статье. Как отмечает издание, расположение этих заводов держится в строжайшем секрете. Накануне российское Минобороны заявило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на территории России. В результате, отметили в военном ведомстве, удалось значительно снизить возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также по переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240508/podpole-1944572207.html
https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944787323.html
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украина, россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
СМИ: на Украине построили сеть скрытых заводов

Mundo: министр промышленности Украины Камышин построил сеть скрытых заводов

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин построил на Украине сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, пишет испанская газета Mundo.
"Некоторые из них находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы", — говорится в статье.
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Как отмечает издание, расположение этих заводов держится в строжайшем секрете.
Накануне российское Минобороны заявило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на территории России. В результате, отметили в военном ведомстве, удалось значительно снизить возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также по переброске западного вооружения и техники к линии боевого соприкосновения.
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